欧股业绩：德国安联第一季营业利润增长9.4%，确认全年财测

路透慕尼黑5月3日 - 德国保险巨头安联周三确认了2017年的财测，并报告称第一季关键数据表现强劲。

“第一季业绩显示2017年开局形势良好，我们的资产负债表依然强劲，”执行长Oliver Baete在声明中称。

安联确认了其对2017年营业利润的预测，预计营业利润在108亿欧元(118亿美元)上下五亿欧元区间之内，当中不包括不可预见事件、危机和自然灾害。

第一季营业利润增长9.4%至29亿欧元，营收增长2.5%至362亿欧元。