欧股业绩：德国安联第一季营业利润增长9.4%，确认全年财测

英国政经：议会将罕见地开启两年立法会期，处理退欧问题
“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透慕尼黑5月3日 - 德国保险巨头安联周三确认了2017年的财测，并报告称第一季关键数据表现强劲。
“第一季业绩显示2017年开局形势良好，我们的资产负债表依然强劲，”执行长Oliver Baete在声明中称。
安联确认了其对2017年营业利润的预测，预计营业利润在108亿欧元(118亿美元)上下五亿欧元区间之内，当中不包括不可预见事件、危机和自然灾害。
第一季营业利润增长9.4%至29亿欧元，营收增长2.5%至362亿欧元。
第一季可归属股东的净利为18亿欧元，较上年同期下降15.3%，安联将此主要归因于一年前出售金融股权带来的一次性收益。(完) (编译 侯雪苹；审校 张明钧)
“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。
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