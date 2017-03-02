欧股业绩：德国电讯对英国电讯持股减记22亿欧元，导致第四季净亏

标题新闻：葡萄牙中部周六发生的森林火灾已至少43人死亡，或为该国致死人数最多的一场森林火灾
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路透德国波恩3月2日 - 德国电讯(Deutsche Telekom)将对英国电讯(British Telecom)的持股减记22亿欧元(23亿美元)，导致第四季净亏21.2亿欧元，上年同期为盈利9.46亿欧元。
德国电讯周四公布，第四季经调整后未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)的核心获利增长2%至52.6亿欧元，受旗下T-Mobile US部门带动，但也受德国业务经调整后的EBITDA增长3%提振。(完) (编译 艾茂林; 审校 王洋)
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“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。