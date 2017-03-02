欧股业绩：德国电讯对英国电讯持股减记22亿欧元，导致第四季净亏

路透德国波恩3月2日 - 德国电讯(Deutsche Telekom)将对英国电讯(British Telecom)的持股减记22亿欧元(23亿美元)，导致第四季净亏21.2亿欧元，上年同期为盈利9.46亿欧元。

德国电讯周四公布，第四季经调整后未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)的核心获利增长2%至52.6亿欧元，受旗下T-Mobile US部门带动，但也受德国业务经调整后的EBITDA增长3%提振。(完) (编译 艾茂林; 审校 王洋)