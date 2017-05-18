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市场报道 | 2017年 5月 18日 星期四 14:11 BJT

欧股业绩：德国默克集团第一季获利高于市场预期，因研发用品需求大

路透法兰克福5月18日 - 德国默克集团公布第一季经调整核心获利成长14.5%，受生化科技研发用品的强劲需求提振，以及一笔药品许可证付款的拉抬。

经调整的未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)升至12.4亿欧元(13.8亿美元)，高于路透调查分析师平均预估的11.9亿欧元。

默克集团称目前预计2017年经调整的EBITDA在44-46亿欧元，去年为45亿欧元。默克集团之前表示今年获利将大致持平。(完) (编译 蔡美珍；审校 王颖)
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