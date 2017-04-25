欧股业绩：思爱普第一季核心获利成长8%略逊预期，云产品销售加速

英国政经：议会将罕见地开启两年立法会期，处理退欧问题
“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透法兰克福4月25日 - 欧洲最大软件企业--思爱普(SAP)第一季核心获利略低于预期，因利润较低的云产品销售增加。
思爱普周二公布，第一季不含特别项目的营业利润成长8%，至11.98亿欧元(13.0亿美元)。
这略低于路透调查13位分析师平均预估的12.29亿欧元。分析师预估值从11.83亿欧元到12.98亿欧元不等。
第一季营收成长12%，至52.85亿欧元，高于分析师平均预估的51.79亿欧元。
思爱普的客户基础进一步转向更新且利润较低的云平台产品，偏离畅销数十年的经典高利润软件套装产品。
第一季的云业务新订单跳增49%至2.15亿欧元。(完) (编译 蔡美珍；审校 白云)
“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。
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