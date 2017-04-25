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货币新闻 | 2017年 4月 25日 星期二 13:39 BJT

欧股业绩：思爱普第一季核心获利成长8%略逊预期，云产品销售加速

路透法兰克福4月25日 - 欧洲最大软件企业--思爱普(SAP)第一季核心获利略低于预期，因利润较低的云产品销售增加。

思爱普周二公布，第一季不含特别项目的营业利润成长8%，至11.98亿欧元(13.0亿美元)。

这略低于路透调查13位分析师平均预估的12.29亿欧元。分析师预估值从11.83亿欧元到12.98亿欧元不等。

第一季营收成长12%，至52.85亿欧元，高于分析师平均预估的51.79亿欧元。

思爱普的客户基础进一步转向更新且利润较低的云平台产品，偏离畅销数十年的经典高利润软件套装产品。

第一季的云业务新订单跳增49%至2.15亿欧元。(完) (编译 蔡美珍；审校 白云)
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