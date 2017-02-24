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市场报道 | 2017年 2月 24日 星期五 16:03 BJT

欧股业绩：标准人寿2016年营业利润成长9%，优于预期

路透伦敦2月24日 - 保险暨资产管理业者标准人寿周五表示，2016年营业利润成长9%，表现优于预期。

税前营业利润为7.23亿英镑(9.0737亿美元)，公司提供的市场平均预估为6.84亿英镑。

执行长Keith Skeoch在声明中表示，“尽管行业存在重重劣势，我们仍受惠于更加有力的全球品牌，以及与相当分散的客层保有良好关系。”

该公司表示，称将支付每股0.1335英镑的最后股息，而全年股息为0.1982英镑，先前预估为0.1974英镑。

旗下管理资产成长16%至3,571亿英镑，高于预估的3,354亿。

JPMorgan Cazenove分析师团队指出，旗下管理资产的成长表现“对于2017年的费用收入而言是一吉兆”。(完) (编译 张明钧; 审校 王洋)
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