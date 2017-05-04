欧股业绩：法国兴业银行首季净利下滑，受诉讼拨备拖累

路透巴黎5月4日 - 法国第二大的上市银行--法国兴业银行-公布季度净利下降19%，此前该行计提了3.5亿欧元(3.813亿美元)的拨备，用于法律方面的支出。

该行周四在另一项声明中表示，其已经与利比亚投资局就关于2007-2009年五项交易的诉讼案达成保密性和解协议。这五项交易合计金额21亿美元。

第一季净利降至7.47亿欧元，上年同期为9.24亿欧元。这要低于路透调查中分析师给出的预估9.75亿欧元。