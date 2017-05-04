欧股业绩：法国兴业银行首季净利下滑，受诉讼拨备拖累

美国各类经济指标总览--2017/6/21
全美不动产协会公布，美国5月成屋销售增长1.1%，年率为562万户。接受路透访查的分析师预估5月成屋销售下降0.5% ，年率为555万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.3 (5月) 4.4 (4月) 非农业就业岗位(万) 增加13.8 (5月) 增加17.4 (4月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (5月) +0.2 (4月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.1 (5月) +0.2 (4月) 不包括
路透巴黎5月4日 - 法国第二大的上市银行--法国兴业银行-公布季度净利下降19%，此前该行计提了3.5亿欧元(3.813亿美元)的拨备，用于法律方面的支出。
该行周四在另一项声明中表示，其已经与利比亚投资局就关于2007-2009年五项交易的诉讼案达成保密性和解协议。这五项交易合计金额21亿美元。
第一季净利降至7.47亿欧元，上年同期为9.24亿欧元。这要低于路透调查中分析师给出的预估9.75亿欧元。
当季营收增长4.8%至65亿欧元，高于分析师预期的63.8亿欧元，法国以外市场的零售业务、对公金融服务以及投行业务表现都不错，对营收构成提振。(完) (编译 王洋; 审校 杜明霞)
全美不动产协会公布，美国5月成屋销售增长1.1%，年率为562万户。接受路透访查的分析师预估5月成屋销售下降0.5% ，年率为555万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.3 (5月) 4.4 (4月) 非农业就业岗位(万) 增加13.8 (5月) 增加17.4 (4月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (5月) +0.2 (4月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.1 (5月) +0.2 (4月) 不包括
路透6月21日 - 软件厂商Adobe Systems上日公布会计年度第二季获利优于预期，当前季度的获利预测也高于分析师预估，受惠于业务迅速转移至云端服务。
路透6月21日 - 包括摩根士丹利、巴克莱和JEFFERIES等多家投行纷纷调高红帽目标价。 红帽股价周三盘初急升8.6%，报97.67美元。(完) (编译 张若琪 审校 母红)