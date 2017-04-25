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市场报道 | 2017年 4月 25日 星期二 14:30 BJT

欧股业绩：爱立信第一季营业亏损123亿瑞典克朗，预估为亏损120亿

路透斯德哥尔摩4月25日 - 瑞典移动电信设备制造商爱立信周二报告称，第一季营业亏损略微高于预期，2016年的行业趋势和移动宽带业务组合在2017年料将持续。

爱立信录得营业亏损123亿瑞典克朗(14亿美元)。该公司此前宣布的拨备、减记及重组成本导致其陷入亏损。

这一业绩结果远不如上年同期的获利35亿瑞典克朗，也不及路透调查中的分析师平均预估亏损120亿瑞典克朗。

爱立信营收为464亿瑞典克朗，低于预估的473亿瑞典克朗；毛利润率为13.9%，分析师的预测为17.9%。(完) (编译 侯雪苹；审校 王颖)
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