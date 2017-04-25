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市场报道 | 2017年 4月 25日 星期二 14:08 BJT

欧股业绩：瑞典沃尔沃第一季获利远超预期，受益于需求和削减成本

路透斯德哥尔摩4月25日 - 瑞典卡车生产商沃尔沃集团周二公布的第一季核心获利远高于预期，因需求强劲和多年努力削减成本，提高了公司的营业额和盈利能力。

沃尔沃还上调了对长期受抑的中国建筑设备需求的预估，但对欧美卡车市场的展望维持不变。

沃尔沃第一季经调整的营业利润增至70.3亿瑞典克朗(7.93亿美元)，上年同期为44.6亿瑞典克朗，远高于路透调查分析师预估中值53.2亿克朗。(完) (编译 白云; 审校 张涛)
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