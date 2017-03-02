欧股业绩：百威英博核心获利出现公司成立来首次下滑，因巴西业务不佳

标题新闻：葡萄牙中部周六发生的森林火灾已至少43人死亡，或为该国致死人数最多的一场森林火灾
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路透比利时鲁汶3月2日 - 全球最大的啤酒商百威英博(Anheuser-Busch InBev)核心获利出现公司成立逾十年来首次下滑，因巴西经济衰退对公司在该国营收的打击比预期还高。
百威英博特别强调了它在巴西的艰难处境，营收下滑而雷亚尔贬值导致成本上升。巴西是百威英博第二大市场。
百威英博公布年度核心获利(EBITDA)出现2004年公司成立以来的首次下滑。该公司是2004年由比利时Interbrew和巴西AmBev两家公司合并而成的，去年斥资近1,000亿美元收购了SABMiller。
百威英博股价开盘不久挫跌1.7%，成为FTSEurofirst 300股指成分股中表现最差的股票之一。
法国兴业银行的饮料行业分析师Andrew Holland称，从每股获利(EPS)来看，百威英博第四季获利逊于市场预期，EBITDA也逊于预期。
百威英博对与SABMiller合并可节省的资金预估额从之前的14亿美元上调至17.5亿美元。这没有包括SABMiller在合并前另外提列的10.5亿美元。
百威英博第四季不计汇率波动影响的核心获利(EBITDA)下滑3.6%，至52.5亿美元，远低于路透访问的八位分析师的预估中值55.8亿美元。(完) (编译 白云; 审校 王兴亚)
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“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。