欧股业绩：百威英博核心获利出现公司成立来首次下滑，因巴西业务不佳

路透比利时鲁汶3月2日 - 全球最大的啤酒商百威英博(Anheuser-Busch InBev)核心获利出现公司成立逾十年来首次下滑，因巴西经济衰退对公司在该国营收的打击比预期还高。

百威英博特别强调了它在巴西的艰难处境，营收下滑而雷亚尔贬值导致成本上升。巴西是百威英博第二大市场。

百威英博公布年度核心获利(EBITDA)出现2004年公司成立以来的首次下滑。该公司是2004年由比利时Interbrew和巴西AmBev两家公司合并而成的，去年斥资近1,000亿美元收购了SABMiller。

百威英博股价开盘不久挫跌1.7%，成为FTSEurofirst 300股指成分股中表现最差的股票之一。

法国兴业银行的饮料行业分析师Andrew Holland称，从每股获利(EPS)来看，百威英博第四季获利逊于市场预期，EBITDA也逊于预期。

百威英博对与SABMiller合并可节省的资金预估额从之前的14亿美元上调至17.5亿美元。这没有包括SABMiller在合并前另外提列的10.5亿美元。