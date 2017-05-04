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市场报道 | 2017年 5月 4日 星期四 13:31 BJT

欧股业绩：百威英博第一季业绩不佳，因最大两个市场获利下降

路透布鲁塞尔5月4日 - 全球最大啤酒厂商--百威英博(Anheuser-Busch InBev)公布第一季获利逊于预期，因美国业务获利下滑，巴西业务获利也骤降。美国和巴西是该公司最大的两个市场。

百威英博周四表示，第一季核心获利为48.1亿美元，低于路透调查中平均预估的48.8亿美元。(完) (编译 王兴亚；审校 王颖)
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