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市场报道 | 2017年 4月 20日 星期四 14:56 BJT

欧股业绩：联合利华第一季营收优于预期，受助于价格上涨

路透伦敦4月20日 - 消费品生产商联合利华(Unilever) 周四公布的营收优于预期，受助于价格上涨。

这样的业绩可能增强投资者对联合利华的兴趣。联合利华股价自2月以来一直保持在较高水平，当时该公司接到并很快拒绝了卡夫亨氏(Kraft Heinz)出价1,430亿美元的收购提议。

联合利华表示，会计年度第一季基础营收增长2.9%。据该公司，分析师的预测是增长2%。第四和第三季分别是增长2.2%和3.2%。(完) (编译 张涛；审校 艾茂林)
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