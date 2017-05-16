欧股业绩：英国沃达丰公布年度亏损61亿欧元

美国各类经济指标总览--2017/6/21
全美不动产协会公布，美国5月成屋销售增长1.1%，年率为562万户。接受路透访查的分析师预估5月成屋销售下降0.5% ，年率为555万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.3 (5月) 4.4 (4月) 非农业就业岗位(万) 增加13.8 (5月) 增加17.4 (4月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (5月) +0.2 (4月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.1 (5月) +0.2 (4月) 不包括
路透伦敦5月16日 - 全球第二大移动运营商沃达丰(Vodafone)公布，截至3月底的年度亏损61亿欧元(67.1亿美元)，受印度子公司业绩下滑拖累。该印度子公司将与Idea Cellular合并。
但该集团公司周二预计，当前年度获利和自由现金流将录得增长，因来自合约客户的平均营收企稳，且支出下降。
该公司预计，经调整后的核心业务获利内生增长4-8%，自由现金流大约在50亿欧元，高于上年的41亿欧元。(完) (编译 王颖；审校 王丽鑫)
全美不动产协会公布，美国5月成屋销售增长1.1%，年率为562万户。接受路透访查的分析师预估5月成屋销售下降0.5% ，年率为555万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.3 (5月) 4.4 (4月) 非农业就业岗位(万) 增加13.8 (5月) 增加17.4 (4月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (5月) +0.2 (4月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.1 (5月) +0.2 (4月) 不包括
路透6月21日 - 软件厂商Adobe Systems上日公布会计年度第二季获利优于预期，当前季度的获利预测也高于分析师预估，受惠于业务迅速转移至云端服务。
路透6月21日 - 包括摩根士丹利、巴克莱和JEFFERIES等多家投行纷纷调高红帽目标价。 红帽股价周三盘初急升8.6%，报97.67美元。(完) (编译 张若琪 审校 母红)