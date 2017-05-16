欧股业绩：英国沃达丰公布年度亏损61亿欧元

路透伦敦5月16日 - 全球第二大移动运营商沃达丰(Vodafone)公布，截至3月底的年度亏损61亿欧元(67.1亿美元)，受印度子公司业绩下滑拖累。该印度子公司将与Idea Cellular合并。

但该集团公司周二预计，当前年度获利和自由现金流将录得增长，因来自合约客户的平均营收企稳，且支出下降。