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市场报道 | 2017年 5月 16日 星期二 14:40 BJT

欧股业绩：英国沃达丰公布年度亏损61亿欧元

路透伦敦5月16日 - 全球第二大移动运营商沃达丰(Vodafone)公布，截至3月底的年度亏损61亿欧元(67.1亿美元)，受印度子公司业绩下滑拖累。该印度子公司将与Idea Cellular合并。

但该集团公司周二预计，当前年度获利和自由现金流将录得增长，因来自合约客户的平均营收企稳，且支出下降。

该公司预计，经调整后的核心业务获利内生增长4-8%，自由现金流大约在50亿欧元，高于上年的41亿欧元。(完) (编译 王颖；审校 王丽鑫)
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