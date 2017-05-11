欧股业绩：英国电信将裁员4,000人，17/18年派息升幅将低于先前预期

重发-美国热股：Adobe Systems获利和财测均超预期，盘初股价升3%
路透6月21日 - 软件厂商Adobe Systems上日公布会计年度第二季获利优于预期，当前季度的获利预测也高于分析师预估，受惠于业务迅速转移至云端服务。
路透伦敦5月11日 - 英国电信(BT)周四称将在其全球服务部门裁员4,000人，并表示2017/18年度派息升幅度将低于之前的预期。该公司现正努力摆脱会计丑闻和利润预警的影响。
1月份发生在意大利的丑闻、连同政府项目放缓导致的利润预警曾令英国电讯股价下挫，导致其市值蒸发80亿英镑。
该公司公布第四季收入增长10%至61.2亿英镑，经调整后的利润增长2%至20.7亿英镑，总体符合预期。该公司称该年是富有挑战的一年。
英国电信称，全球服务部门花费3亿英镑检讨，将改善其财务表现及其对公司的长期价值。
英国电信称，裁员将针对管理和后勤领域，此次重组旨在简化业务。(完) (编译 孙国玉；审校)
路透6月21日 - 软件厂商Adobe Systems上日公布会计年度第二季获利优于预期，当前季度的获利预测也高于分析师预估，受惠于业务迅速转移至云端服务。
路透6月21日 - 包括摩根士丹利、巴克莱和JEFFERIES等多家投行纷纷调高红帽目标价。 红帽股价周三盘初急升8.6%，报97.67美元。(完) (编译 张若琪 审校 母红)
道琼工业指数升14.79，或0.07%，至21,481.93点；标准普尔500指数涨3.23点，或0.13%，至2,440.26点；纳斯达克指数上扬17.95点，或0.29%，至6,205.98点。(完) (编译 刘静；审校 母红)