欧股业绩：英国电信将裁员4,000人，17/18年派息升幅将低于先前预期

路透伦敦5月11日 - 英国电信(BT)周四称将在其全球服务部门裁员4,000人，并表示2017/18年度派息升幅度将低于之前的预期。该公司现正努力摆脱会计丑闻和利润预警的影响。

1月份发生在意大利的丑闻、连同政府项目放缓导致的利润预警曾令英国电讯股价下挫，导致其市值蒸发80亿英镑。

该公司公布第四季收入增长10%至61.2亿英镑，经调整后的利润增长2%至20.7亿英镑，总体符合预期。该公司称该年是富有挑战的一年。

英国电信称，全球服务部门花费3亿英镑检讨，将改善其财务表现及其对公司的长期价值。