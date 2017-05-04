欧股业绩：英飞凌第二季营业利润增长30%，受汽车及工业部门推动

美国各类经济指标总览--2017/6/21
全美不动产协会公布，美国5月成屋销售增长1.1%，年率为562万户。接受路透访查的分析师预估5月成屋销售下降0.5% ，年率为555万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.3 (5月) 4.4 (4月) 非农业就业岗位(万) 增加13.8 (5月) 增加17.4 (4月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (5月) +0.2 (4月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.1 (5月) +0.2 (4月) 不包括
路透法兰克福5月4日 - 德国芯片(晶片)制造商英飞凌周四公布第二季营业利润增长30%，受汽车部门及工业部门业务活动的推动。
英飞凌称，扣除特殊项目的营业利润增长至2.96亿欧元(3.22亿美元)。
这略低于路透调查分析师平均预估的2.99亿欧元，受访的11名分析师预估最低为2.73亿欧元，最高为3.03亿欧元。
英飞凌确认全年营收预估为增长8-11%，营业利润率料为17%左右。
在中国对英飞凌汽车芯片的强劲需求支撑下，该公司3月上调了全年财测。(完) (编译 张若琪 审校 艾茂林)
全美不动产协会公布，美国5月成屋销售增长1.1%，年率为562万户。接受路透访查的分析师预估5月成屋销售下降0.5% ，年率为555万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.3 (5月) 4.4 (4月) 非农业就业岗位(万) 增加13.8 (5月) 增加17.4 (4月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (5月) +0.2 (4月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.1 (5月) +0.2 (4月) 不包括
路透6月21日 - 软件厂商Adobe Systems上日公布会计年度第二季获利优于预期，当前季度的获利预测也高于分析师预估，受惠于业务迅速转移至云端服务。
路透6月21日 - 包括摩根士丹利、巴克莱和JEFFERIES等多家投行纷纷调高红帽目标价。 红帽股价周三盘初急升8.6%，报97.67美元。(完) (编译 张若琪 审校 母红)