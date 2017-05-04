欧股业绩：英飞凌第二季营业利润增长30%，受汽车及工业部门推动

路透法兰克福5月4日 - 德国芯片(晶片)制造商英飞凌周四公布第二季营业利润增长30%，受汽车部门及工业部门业务活动的推动。

这略低于路透调查分析师平均预估的2.99亿欧元，受访的11名分析师预估最低为2.73亿欧元，最高为3.03亿欧元。

英飞凌确认全年营收预估为增长8-11%，营业利润率料为17%左右。

在中国对英飞凌汽车芯片的强劲需求支撑下，该公司3月上调了全年财测。(完) (编译 张若琪 审校 艾茂林)