欧股业绩：蒂森克虏伯预计全年现金流为负，受累于原材料价格上涨

国际油市：亚洲燃料油裂解价差转为升水，升至五年半高位
路透新加坡6月21日 - 受今年初以来供应趋紧及需求持坚的提振，新加坡180-cst燃料油较迪拜原油裂解价差周三转为升水，为2012年1月以来首见。
路透法兰克福5月12日 - 德国工业集团蒂森克虏伯周五调整全年财测，称现在预计自由现金流为负，因原材料价格上涨和销量增加导致营运资本上升。
在截至3月底的第二财季，蒂森克虏伯获利、营收和订单高于预期，促使该公司将全年经调整息税前利润(EBIT)从17亿欧元上调至18亿欧元(20亿美元)。
但该公司表示，不计入并购交易，全年自由现金流为数亿欧元计的负值，归因于原材料、尤其是炼焦煤价格上涨。此前的预期是可以实现少量正现金流。
“我们的原材料业务容易剧烈波动，不受我们的掌控。因此，我们在战略上聚焦于扩大资本财和服务业务，”执行长Heinrich Hiesinger说。
蒂森克虏伯财年第二季订单跳增33%，营收上升12%，经调整的息税前利润(EBIT)成长13%，全面超越路透调查分析师的平均预估。
蒂森克虏伯的汽车零部件与材料分销业务获利高于预期，但钢铁部门Steel Europe表现低于预期，旗下Industrial Solutions部门亦逊于预期。
蒂森克虏伯表示，由于出售巴西钢铁事业CSA导致一笔9亿欧元的减记，全年将录得重大净亏损。
上半财年的自由现金流量为负19.5亿欧元。蒂森克虏伯表示，预计下半年将转为正值，并称钢价上涨影响已开始显现在Steel Europe的第二季业绩。(完) (编译 杜明霞/蔡美珍；审校 张涛/王洋)
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