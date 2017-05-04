欧股业绩：西门子第二季业绩超预期，并重申全年财测

路透法兰克福5月4日 - 德国工业集团西门子公布会计年度第二季订单、营收及获利均超出市场预期，因除计划拆分的医疗保健业务外，公司其他业务的获利全部超过预期。

西门子周四公布，订单增加1%至226亿欧元(246亿美元)，营收增加5%至202亿欧元，工业业务获利大增18%至24.9亿，利润率达到12.1%。

所有数字均超过路透调查的预估均值，不过医疗保健业务获利5.88亿欧元，不及调查预估的6.20亿欧元。

西门子重申了截至9月底的全年财测，并表示将聚焦于合并Mentor Graphics业务，让Siemens Gamesa Renewable Energy部门稳健起步，同时继续密切关注其运营表现。(完) (编译 王兴亚；审校 王洋)