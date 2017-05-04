欧股业绩：西门子第二季业绩超预期，并重申全年财测

标题新闻：美国官员称去年大选期间俄罗斯黑客将21个州的选举系统作为目标，但未透露是哪些州
美国国土安全部网络安全执行副次长Jeanatte Manfra 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透法兰克福5月4日 - 德国工业集团西门子公布会计年度第二季订单、营收及获利均超出市场预期，因除计划拆分的医疗保健业务外，公司其他业务的获利全部超过预期。
西门子周四公布，订单增加1%至226亿欧元(246亿美元)，营收增加5%至202亿欧元，工业业务获利大增18%至24.9亿，利润率达到12.1%。
所有数字均超过路透调查的预估均值，不过医疗保健业务获利5.88亿欧元，不及调查预估的6.20亿欧元。
西门子重申了截至9月底的全年财测，并表示将聚焦于合并Mentor Graphics业务，让Siemens Gamesa Renewable Energy部门稳健起步，同时继续密切关注其运营表现。(完) (编译 王兴亚；审校 王洋)
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全美不动产协会公布，美国5月成屋销售增长1.1%，年率为562万户。接受路透访查的分析师预估5月成屋销售下降0.5% ，年率为555万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.3 (5月) 4.4 (4月) 非农业就业岗位(万) 增加13.8 (5月) 增加17.4 (4月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (5月) +0.2 (4月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.1 (5月) +0.2 (4月) 不包括
路透6月21日 - 软件厂商Adobe Systems上日公布会计年度第二季获利优于预期，当前季度的获利预测也高于分析师预估，受惠于业务迅速转移至云端服务。