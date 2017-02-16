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市场报道 | 2017年 2月 16日 星期四 15:07 BJT

欧股业绩：雀巢去年获利逊于预期，今年基本营收将以增长2-4%为目标

路透瑞士沃韦2月16日 - 食品集团雀巢称其今年基本营收将以增长2-4%为目标。该公司去年净利下滑且基本营收增幅逊于预期，因受到新兴市场放缓以及通缩环境的打击。

雀巢将设定节支计划以提升获利能力，并且以新的中期目标取代基本营收增长5-6%的“雀巢模式”。新中期目标为“在2020年之前实现自体增长幅度达到中等个位数百分比，以及大幅降低结构性成本。”

去年集团净利下滑至85亿瑞郎(84.7亿美元)，远低于路透分析师原平均预估的95.9亿瑞郎，因受递延税金的一次性非现金调整所影响。

2016年基本自体营收增幅放缓至3.2%，2015年为4.2%。(完) (编译 李婷仪 审校 于春红)
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