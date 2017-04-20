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市场报道 | 2017年 4月 20日 星期四 15:22 BJT

欧股业绩：雀巢第一季营收增长放缓，确认全年总营收增长2-4%的目标

路透苏黎世4月20日 - 食品集团公司雀巢(Nestle)确认，希望今年总营收增长2-4%。该公司第一季增长放缓，北美消费者对包装食品需求疲弱、以及西欧处于通货紧缩环境等因素构成打击。

该公司在周四公布的声明中称，第一季度基础“内生性”营收增幅放缓至2.3%，上年同期增幅为3.9%。

这与路透调查的预估一致。

雀巢销量增幅从上年同期的3.0%下降至1.3%，因北美和中国需求疲软，价格涨幅从0.9%提高至1.0%。

总营收从209亿增至210亿瑞郎(210.6亿美元)，低于预估的212亿瑞郎。

雀巢确认了新任执行长Mark Schneider今年2月给出的2017年预估，即实现2-4%的内生性成长，营业利润率稳定，以恒定汇率计算的基础每股盈余有所增长。(完) (编译 王颖；审校 刘秀红)
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