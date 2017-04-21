欧股业绩：飞利浦照明第一季度获利超过预期，营收小幅下滑

企业并购：亚马逊137亿美元收购食品超市Whole Foods，发威实体零售业
路透6月16日 - 美国网上零售巨擘亚马逊周五表示，将以137亿美元收购Whole Foods Market，可能把这家高端食品超市转变为一家大众商户，并颠覆已然处境艰难的美国零售业。
路透阿姆斯特丹4月21日 - 全球最大照明产品制造商飞利浦照明周五公布，第一季度核心获利增长17%，超过预期，因欧洲LED灯营收增长，抵消了传统灯泡营收下滑的影响。
经调整的未计利息、税项及摊销之利润(EBITA)为1.42亿欧元(1.5218亿美元)，上年同期为1.21亿欧元。当季营收下降0.7%至16.9亿欧元。
接受路透调查的分析师此前预计，该公司当季营收下降2%，EBITA为1.36亿欧元。
飞利浦再次预估2017年利润率将改善，营收将恢复增长。
该公司执行长Eric Rondolat表示，营收下滑趋势“与之前几个季度相比有所放缓，受LED灯和家庭照明系统业务出现双位数增长的推动”。
该公司称，LED灯业务部门的EBITA从2,000万欧元增至3,900万欧元；尽管LED价格走低，但该业务通过削减成本提升了利润率。
飞利浦的家庭照明系统部门销售Hue品牌的可编程LED灯。该部门从上年同期的亏损1,200万转为实现EBITA利润300万欧元，营收增长20%至1.48亿欧元--这在该部门的传统淡季算是相当强劲的表现。(完) (编译 王颖；审校 白云)
路透6月16日 - 美国网上零售巨擘亚马逊周五表示，将以137亿美元收购Whole Foods Market，可能把这家高端食品超市转变为一家大众商户，并颠覆已然处境艰难的美国零售业。
路透纽约6月16日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周 五公布的数据，投机客最近一周削减美元净多仓至去年8月以来最低。 截至6月13日当周，美元净多仓从前一周的80亿美元降至64.8亿美元 。 一直到美国联邦储备理事会(美联储，FED)周三加息，美元今年处于 下跌趋势，因美国包括通胀和非农就业报告在内的一系列经济数据疲软。 除了加息以外，美联储还维持对今年总计加息三次的预期，且预计20 18年还会再加息三次。美联储还宣布今年开始缩减资产负债表，这比预期 时间更早。 美联储认为美国经济疲弱实际上是暂时的，应不会影响收紧政策的立 场。分析师称，这应该有利美元后市走势。 “而日本央行和欧洲央行立场温和，帮助支撑了美元，美元/日圆(偏 空)和欧元/美元(偏多)态势都显示出可能反转的迹象，”Forex.com常驻 伦敦的市场分析师Fawad Razaqzada表示。 “因此，尽管美国宏观数据疲弱，但美元或许能够走升。目前，投资 者姑且相信美联储--而已。”
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年6月13日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况 报告，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(1,444,543口) 438,144 352,886 231,203 589,099 678,866 1258446 1262955 186,097 181,588 较6月6日变动(未平仓合约：增加30,805口) 19,699 -98,018 39,755 -34,020 75,596 25,434 17,333 5,371 13,472 各类未