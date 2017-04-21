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市场报道 | 2017年 4月 21日 星期五 14:55 BJT

欧股业绩：飞利浦照明第一季度获利超过预期，营收小幅下滑

路透阿姆斯特丹4月21日 - 全球最大照明产品制造商飞利浦照明周五公布，第一季度核心获利增长17%，超过预期，因欧洲LED灯营收增长，抵消了传统灯泡营收下滑的影响。

经调整的未计利息、税项及摊销之利润(EBITA)为1.42亿欧元(1.5218亿美元)，上年同期为1.21亿欧元。当季营收下降0.7%至16.9亿欧元。

接受路透调查的分析师此前预计，该公司当季营收下降2%，EBITA为1.36亿欧元。

飞利浦再次预估2017年利润率将改善，营收将恢复增长。

该公司执行长Eric Rondolat表示，营收下滑趋势“与之前几个季度相比有所放缓，受LED灯和家庭照明系统业务出现双位数增长的推动”。

该公司称，LED灯业务部门的EBITA从2,000万欧元增至3,900万欧元；尽管LED价格走低，但该业务通过削减成本提升了利润率。

飞利浦的家庭照明系统部门销售Hue品牌的可编程LED灯。该部门从上年同期的亏损1,200万转为实现EBITA利润300万欧元，营收增长20%至1.48亿欧元--这在该部门的传统淡季算是相当强劲的表现。(完) (编译 王颖；审校 白云)
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