欧股业绩：飞利浦第一季核心获利增长18%，尽管营收增长不理想

路透阿姆斯特丹4月24日 - 飞利浦周一公布，第一季获利4.42亿欧元(4.8亿美元)好于预期，同比增长18%，尽管营收增长低迷。

之前路透调查的分析师给出的预估为，经调整的未计利息、税项及摊销之利润(EBITDA)达到4.27亿欧元，高于上年同期的3.74亿欧元。