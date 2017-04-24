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货币新闻 | 2017年 4月 24日 星期一 13:57 BJT

欧股业绩：飞利浦第一季核心获利增长18%，尽管营收增长不理想

路透阿姆斯特丹4月24日 - 飞利浦周一公布，第一季获利4.42亿欧元(4.8亿美元)好于预期，同比增长18%，尽管营收增长低迷。

之前路透调查的分析师给出的预估为，经调整的未计利息、税项及摊销之利润(EBITDA)达到4.27亿欧元，高于上年同期的3.74亿欧元。

第一季营收增长2%至57亿欧元，低于飞利浦之前给出的增长4-6%的预期。(完) (编译 王洋; 审校 高琦)
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