欧股业绩：飞利浦第一季核心获利增长18%，尽管营收增长不理想

英国政经：议会将罕见地开启两年立法会期，处理退欧问题
“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透阿姆斯特丹4月24日 - 飞利浦周一公布，第一季获利4.42亿欧元(4.8亿美元)好于预期，同比增长18%，尽管营收增长低迷。
之前路透调查的分析师给出的预估为，经调整的未计利息、税项及摊销之利润(EBITDA)达到4.27亿欧元，高于上年同期的3.74亿欧元。
第一季营收增长2%至57亿欧元，低于飞利浦之前给出的增长4-6%的预期。(完) (编译 王洋; 审校 高琦)
“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。
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