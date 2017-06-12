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亚洲 | 2017年 6月 12日 星期一 08:54 BJT

永安期货：中国期指多空双双减仓离场，短期反弹步伐或有所放缓

以下内容节选自6月12日的《期货日报》：

经过前期持续下跌和整理之后，上周市场终于迎来颇具规模的反弹。上证综指在银行券商等金融权重股带动下，连收四根阳线，涨至3,150点之上，最终收报3,158点。期指三个品种均表现不俗，其中IC当周涨幅超过3%，IF及IH分别上涨2.7%和1.7%。长期以来，市场分化格局暂告一段落。交割周再度临近，期货贴水大幅收窄，其中IF转为升水2.4点，IH及IC主力合约贴水幅度不足5点。

主力持仓方面，受到交割影响，资金移仓速度明显加快，各品种主力持仓均有不同程度下滑。其中，IF多空主力分别减仓3,733和3,485手，净多持仓降至262手。IH多头减仓近3,000手，空头减仓幅度2,600余手，净多持仓降至仅129手。IC主力减仓力度最大，多空持仓分别减少4,000余手，净空持仓降至506手。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场 (整理 路透中文部)
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