永安期货：中国期指多空双双减仓离场，短期反弹步伐或有所放缓

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
以下内容节选自6月12日的《期货日报》：
经过前期持续下跌和整理之后，上周市场终于迎来颇具规模的反弹。上证综指在银行券商等金融权重股带动下，连收四根阳线，涨至3,150点之上，最终收报3,158点。期指三个品种均表现不俗，其中IC当周涨幅超过3%，IF及IH分别上涨2.7%和1.7%。长期以来，市场分化格局暂告一段落。交割周再度临近，期货贴水大幅收窄，其中IF转为升水2.4点，IH及IC主力合约贴水幅度不足5点。
主力持仓方面，受到交割影响，资金移仓速度明显加快，各品种主力持仓均有不同程度下滑。其中，IF多空主力分别减仓3,733和3,485手，净多持仓降至262手。IH多头减仓近3,000手，空头减仓幅度2,600余手，净多持仓降至仅129手。IC主力减仓力度最大，多空持仓分别减少4,000余手，净空持仓降至506手。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场 (整理 路透中文部)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为