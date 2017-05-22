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亚洲 | 2017年 5月 22日 星期一 08:47 BJT

永安期货：中国期指总持仓明显下滑，市场分歧有所减小

以下内容节选自5月22日的《期货日报》：

上周市场承接前期涨势继续反弹，上证综指一度回升至3100点之上，随后受外围市场走低影响略有回落，最终收报3090点。期指三个品种涨跌互现，前期较为抗跌的IH出现下跌，当周跌幅达到0.7%，IC及IF则双双走高，分别上涨1.6%和0.5%。基差方面，期货贴水持续收窄，截至上周五，IF、IH及IC主力合约贴水分别为22点、13.3点及61.4点。

主力持仓方面，由于资金移仓速度缓慢，期指三个品种主力持仓均较前一周出现大幅回落。IF多空主力双双减仓近5000手，净空持仓微增37手，至75手；与IF类似，IH主力持仓同样出现显着回落，同时多头减仓力度更为明显，净多持仓减少400余手，至438手；与前述两个品种相比，IC减仓力度稍缓，净空持仓降至238手。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场 (整理 路透中文部)
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