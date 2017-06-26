永安期货：中国期指持仓再度回升，市场人气恢复

经历前一周大幅下挫之后，上周市场呈现温和反弹的走势，上证综指自3,120点附近最高涨至3,186点，之后有所回落，最终收报3,157点。期指三个品种走势再度呈现分化态势。其中，IF及IH双双上涨，特别是IH主力合约当周涨幅超过3%。与之形成对比的是，IC主力合约小幅下跌0.16%。基差方面，各品种表现亦有不同，IF及IH贴水继续收窄，IC贴水小幅扩大。截至上周五，IF、IH及IC主力合约分别贴水25.5、13.3及57.1点。