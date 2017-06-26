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亚洲 | 2017年 6月 26日 星期一 08:47 BJT

永安期货：中国期指持仓再度回升，市场人气恢复

以下内容节选自6月26日的《期货日报》：

经历前一周大幅下挫之后，上周市场呈现温和反弹的走势，上证综指自3,120点附近最高涨至3,186点，之后有所回落，最终收报3,157点。期指三个品种走势再度呈现分化态势。其中，IF及IH双双上涨，特别是IH主力合约当周涨幅超过3%。与之形成对比的是，IC主力合约小幅下跌0.16%。基差方面，各品种表现亦有不同，IF及IH贴水继续收窄，IC贴水小幅扩大。截至上周五，IF、IH及IC主力合约分别贴水25.5、13.3及57.1点。

　　总体来说，随着交割结束，期指持仓有所回升。面对指数走高，市场相对谨慎，分歧也逐步显现。预计期指下周将继续整固行情，短期反弹力度有限。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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