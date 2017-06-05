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亚洲 | 2017年 6月 5日 星期一 08:29 BJT

永安期货：中国期指持仓持续回升，部分空头获利平仓

以下内容节选自6月5日的《期货日报》：

经历之前大幅反弹之后，端午节后第一周市场再度走弱，上证综指连续下挫，自3140点一线跌至3080点附近后企稳，最终收报3105点。期指三个品种走势持续分化，IC当周继续收跌，跌幅超过1%。IF及IH双双小幅上涨，涨幅分别为0.16%和0.33%。基差方面，IF走势弱于现指，升水再度转为贴水，IH及IC贴水幅度继续收窄。截至上周五，IF、IH及IC主力合约分别贴水5.7、5.9及19.3点。

总体来说，近期期指持仓持续回升。虽然指数再度转而下行，但空头资金多以获利离场为主，市场观望情绪增加。期指短期下行压力减弱，后市有望再度转为窄幅振荡走势。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场 (整理 路透中文部)
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