永安期货：中国期指持仓持续回升，部分空头获利平仓

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
以下内容节选自6月5日的《期货日报》：
经历之前大幅反弹之后，端午节后第一周市场再度走弱，上证综指连续下挫，自3140点一线跌至3080点附近后企稳，最终收报3105点。期指三个品种走势持续分化，IC当周继续收跌，跌幅超过1%。IF及IH双双小幅上涨，涨幅分别为0.16%和0.33%。基差方面，IF走势弱于现指，升水再度转为贴水，IH及IC贴水幅度继续收窄。截至上周五，IF、IH及IC主力合约分别贴水5.7、5.9及19.3点。
总体来说，近期期指持仓持续回升。虽然指数再度转而下行，但空头资金多以获利离场为主，市场观望情绪增加。期指短期下行压力减弱，后市有望再度转为窄幅振荡走势。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场 (整理 路透中文部)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为