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亚洲 | 2017年 5月 25日 星期四 08:14 BJT

永安期货：中国期指持仓继续回升，短期下行压力减弱

以下内容节选自5月25日的《期货日报》：

周三国内A股市场呈现先抑后扬走势，早盘低开之后随即快速走低，最低一度探至3022点，之后雄安板块及次新股超跌反弹带动指数触底回升，最终上证综指收涨3064点。期指三个品种表现各异，IC及IF均小幅上扬，IH主力合约微跌0.03%。基差方面，期货贴水较昨日小幅收窄。截至收盘，IF、IH及IC主力合约分别贴水22.2、16.2及40.3点。

总体来说，周三市场期指持仓及活跃度继续回升，这主要得益于IC表现突出，其持仓大幅增长所致。随着指数显现企稳迹象，多头持仓略有增加，同时部分空头止盈离场。预计短期期指下行压力减弱，有望出现温和反弹走势。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场 (整理 路透中文部)
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