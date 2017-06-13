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亚洲 | 2017年 6月 13日 星期二 08:48 BJT

永安期货：中国期指持仓继续回落，沪深两市短期料下行

以下内容节选自6月13日的《期货日报》：

周一市场结束此前单边上扬行情，再度转为下跌。上证综指早盘低开，在金融蓝筹股带动下短暂冲高，之后快速回落，全天呈现渐行渐低走势，最终收报3139点。期指三个品种再度出现分化，其中IC主力合约当日跌幅超过1%，IF及IH先扬后抑，几乎与上周五持平。基差方面，期货贴水再度扩大，IF自升水转为贴水6.4点，IH及IC则分别贴水12.4和20.7点。

总体来说，随着本周五交割日逐步临近，期指持仓继续回落。同时，资金移仓步伐明显加快，各品种多空持仓持续走低，预计短期沪深两市将继续下行，期指走势分化现象仍将持续。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场 (整理 路透中文部)
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