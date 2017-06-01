汽车产业：戴姆勒和北汽集团将签署协议在中国生产奔驰电动车--德国政府

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透柏林6月1日 - 周四公布的德国政府文件显示，戴姆勒将与北京汽车股份有限公司就生产奔驰电动车签署谅解备忘录。
根据一份柏林签约仪式的日程安排，戴姆勒中国业务主管唐仕凯(Hubertus Troska)和北汽集团董事长徐和谊将正式同意升级北京的生产设施，在中国推出德国豪车品牌奔驰的电动车。
戴姆勒与合资伙伴北京奔驰汽车有限公司已经在北京拥有一家工厂，生产搭载传统内燃机的奔驰汽车。
中德峰会的议程还显示，大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)将与安徽江淮汽车签订关于在中国生产、研发电动汽车的合约。(完) (编译 王颖；审校 王洋)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为