汽车产业：戴姆勒和北汽集团将签署协议在中国生产奔驰电动车--德国政府

路透柏林6月1日 - 周四公布的德国政府文件显示，戴姆勒将与北京汽车股份有限公司就生产奔驰电动车签署谅解备忘录。

根据一份柏林签约仪式的日程安排，戴姆勒中国业务主管唐仕凯(Hubertus Troska)和北汽集团董事长徐和谊将正式同意升级北京的生产设施，在中国推出德国豪车品牌奔驰的电动车。

戴姆勒与合资伙伴北京奔驰汽车有限公司已经在北京拥有一家工厂，生产搭载传统内燃机的奔驰汽车。

中德峰会的议程还显示，大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)将与安徽江淮汽车签订关于在中国生产、研发电动汽车的合约。(完) (编译 王颖；审校 王洋)