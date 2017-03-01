汽车产业：美国消费者报导年度品牌排名出炉，德国汽车业者名列前茅

路透华盛顿2月28日 - 美国消费者报导(Consumer Reports)年度汽车品牌排名周二出炉，榜单由德国汽车品牌主导，大众汽车旗下奥迪拿下王座傲视群伦，美国品牌持续表现落后，但多数都有进步。

该杂志的汽车测试主管Jake Fisher表示，德国汽车业者排名上升主因在于可靠度有所改善。“要打造一两台好车不是难事，要让所有产品线都是好车难度就很高，”Fisher说道。

大众汽车旗下的保时捷及竞争对手宝马则分居二三名。通用汽车旗下的别克品牌排名第10，是美国汽车厂牌中排名最高者，但较2016年的第七名有所退步，在此同时福特汽车品牌排名从16名降至21名。

通用汽车旗下雪佛兰(Chevrolet)品牌从排名第20升至17，另一个通用品牌凯迪拉克则是从24名升至第18名。

丰田汽车旗下旗舰品牌排名从第八名降至第11名，为近几年来首度跌出前10大品牌行列，杂志称该公司Tacoma皮卡车存在可靠性问题。

特斯拉(Tesla)在汽车品牌中排名第八，之前该公司推出的车种数量不足，因此未被纳入排名中。