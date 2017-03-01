汽车产业：美国消费者报导年度品牌排名出炉，德国汽车业者名列前茅

标题新闻：葡萄牙中部周六发生的森林火灾已至少43人死亡，或为该国致死人数最多的一场森林火灾
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路透华盛顿2月28日 - 美国消费者报导(Consumer Reports)年度汽车品牌排名周二出炉，榜单由德国汽车品牌主导，大众汽车旗下奥迪拿下王座傲视群伦，美国品牌持续表现落后，但多数都有进步。
该杂志的汽车测试主管Jake Fisher表示，德国汽车业者排名上升主因在于可靠度有所改善。“要打造一两台好车不是难事，要让所有产品线都是好车难度就很高，”Fisher说道。
大众汽车旗下的保时捷及竞争对手宝马则分居二三名。通用汽车旗下的别克品牌排名第10，是美国汽车厂牌中排名最高者，但较2016年的第七名有所退步，在此同时福特汽车品牌排名从16名降至21名。
通用汽车旗下雪佛兰(Chevrolet)品牌从排名第20升至17，另一个通用品牌凯迪拉克则是从24名升至第18名。
丰田汽车旗下旗舰品牌排名从第八名降至第11名，为近几年来首度跌出前10大品牌行列，杂志称该公司Tacoma皮卡车存在可靠性问题。
特斯拉(Tesla)在汽车品牌中排名第八，之前该公司推出的车种数量不足，因此未被纳入排名中。
菲亚特克莱斯勒汽车旗下的克莱斯勒排名从第26名跳至19名。(完) (编译 张明钧; 审校 于春红)
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“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。