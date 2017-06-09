法国央行：上调经济成长预估，但认为有可能会违反公共赤字承诺

标题新闻：意大利Veneto等两家银行未能提供资本计划，将通过意大利破产程序进行清算-欧洲央行
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路透巴黎6月9日 - 法国央行周五预测，由于国际贸易形势改善，该国经济截至2019年的增速料将略高于先前预期，但有可能违反公共赤字承诺。
法国央行在半年一次的经济展望中表示，2018年和2019年经济增速应该会从今年的预计增速1.4%加快至1.6%。
这高于去年12月时的预测，当时预计2017年增长1.3%，2018年和2019年分别增长1.4%和1.5%。
央行表示，虽然国际贸易形势改善将会促进经济活动，但由于薪资增长跟不上通胀上升的速度，消费者支出对于经济的支持力度将小于最近几年。
在2016年能源价格疲软导致通胀率仅为0.3%之后，该央行预估今明两年消费者物价将分别上升1.2%，2019年料将上升1.4%。该央行对2017年通胀的预估与12月持平，但鉴于油价料将走弱，央行略微调降了对2018年和2019年的预估。
该央行称，今年公共财政赤字与经济产出之比料为3.1%，达不到前届政府预估的2.8%。
这将意味着法国可能再次突破欧盟3%的赤字上限，即使前总统奥朗德政府曾承诺今年将会遵守该规定。若法国真能达到该规定要求，将为10年来首见。
虽然现任政府表示会信守该承诺，但预算部长Gerald Darmanin周四对法国世界报称，赤字与GDP之比达到2.8%的预估“过于乐观”。(完) (编译 张涛/侯雪苹；审校 高琦/徐文焰)
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* 公债收益率曲线保持在2007年以来最平的水准附近 * 克利夫兰联储总裁梅斯特称近期通胀疲弱可能是暂时的 * 圣路易斯联储总裁布拉德表示进一步加息应取决于通胀 路透纽约6月23日 - 美国公债收益率周五几无变动，公债收益率曲线 保持在近十年来最平水准附近，因低通胀预期继续提振长债需求。 公债收益率曲线本周趋平，因油价下跌和对上周出炉的消费者物价指 数(CPI)弱于预期的担忧犹在。 “连续三个月，CPI远低于预期，”FTN Financial利率策略师Jim Vo gel说，他补充说，未经季节调整的CPI持续回落，是影响市场走势的主要 因素。 尽管基本面正面，但油价仍然下跌，令投资者的忧虑加重，Vogel说 。 五年期/30年期公债收益率差 尾盘报96个基点，周四 曾跌至2007年12月来最低水平95个基点。 指标10年期公债 日内持平，收益率报2.15%。 对美联储将继续收紧政策的预期重压中
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