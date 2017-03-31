法国政治：勒庞和马克龙料在第一轮选举中均赢得24%的选票--民调

路透3月31日 - Opinionway的民调显示，法国极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)料将在法国总统第一轮选举中赢得24%的选票，下降一个百分点；马克龙料赢得24%的选票，下降一个百分点；菲永料赢得19%的选票，下降一个百分点。

民调还显示，马克龙料在第二轮决胜选举中击败勒庞，两人的得票率分别为63%和37%。