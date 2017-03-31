法国政治：勒庞和马克龙料在第一轮选举中均赢得24%的选票--民调

英国政经：议会将罕见地开启两年立法会期，处理退欧问题
“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透3月31日 - Opinionway的民调显示，法国极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)料将在法国总统第一轮选举中赢得24%的选票，下降一个百分点；马克龙料赢得24%的选票，下降一个百分点；菲永料赢得19%的选票，下降一个百分点。
民调还显示，马克龙料在第二轮决胜选举中击败勒庞，两人的得票率分别为63%和37%。
菲永若能够进入第二轮选举，料以58%对42%的得票率击败勒庞。(完) (编译 王兴亚；审校 张涛)
“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。
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