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货币新闻 | 2017年 3月 31日 星期五 18:16 BJT

法国政治：勒庞和马克龙料在第一轮选举中均赢得24%的选票--民调

路透3月31日 - Opinionway的民调显示，法国极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)料将在法国总统第一轮选举中赢得24%的选票，下降一个百分点；马克龙料赢得24%的选票，下降一个百分点；菲永料赢得19%的选票，下降一个百分点。

民调还显示，马克龙料在第二轮决胜选举中击败勒庞，两人的得票率分别为63%和37%。

菲永若能够进入第二轮选举，料以58%对42%的得票率击败勒庞。(完) (编译 王兴亚；审校 张涛)
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