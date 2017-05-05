法国政治：四分之一选民将在周日总统决选时弃权--民调

路透巴黎5月5日 - 据Odoxa进行的一项民调，四分之一的法国选民将在周日的总统决选中弃权。其中许多是左翼选民，在他们支持的候选人未能进入第二轮投票之后大失所望。

上述弃权率将是1965年法国决胜轮总统选举以来的第二高，凸显许多选民对于选择中间派马克龙还是极右翼勒庞感心灰意冷。

周五公布的这份为franceinfo所做的调查显示，准备弃权的选民中，有69%并不情愿，他们是不想在马克龙与勒庞之间做出选择。在4月23日的第一轮投票中，许多人支持的偏左翼候选人落败。

据这项民调，极左翼候选人梅朗雄的支持者中，有三分之一表示反对马克龙和勒庞的程度相同。

调查结果亦显示，选民认为在周三的电视辩论中，马克龙显得比勒庞更加令人信服。这印证了稍早各项民调传递出的普遍印象，进一步显示马克龙更有希望在周日获胜。

Odoxa的这项民调是周四在网络上进行的，访问了998人。(完) (编译 张涛；审校 孙茉莉)