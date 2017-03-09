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货币新闻 | 2017年 3月 9日 星期四 18:30 BJT

法国政经：总统候选人马克龙巩固相对极右翼勒庞的领先优势--民调

路透巴黎3月9日 - 周四一项民调显示，马克龙作为法国总统大选热门人选的地位提升，预期他在首轮及第二轮选举中均能击败极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)。

据Harris Interactive民调显示，马克龙将赢得第一轮选举，获26%的选票，勒庞紧随其后获25%选票，之后两人角逐5月7日第二轮大选，届时马克龙料大败勒庞，获65%支持率。

这是一周内第二次民调显示，马克龙将在首轮大选中领先勒庞，表明这位前法国经济部长有望巩固其领先地位，目前距离首轮大选还剩45天时间。(完) (编译 刘秀红; 审校 李春喜)
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