法国政经：总统候选人马克龙巩固相对极右翼勒庞的领先优势--民调

标题新闻：葡萄牙中部周六发生的森林火灾已至少43人死亡，或为该国致死人数最多的一场森林火灾
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路透巴黎3月9日 - 周四一项民调显示，马克龙作为法国总统大选热门人选的地位提升，预期他在首轮及第二轮选举中均能击败极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)。
据Harris Interactive民调显示，马克龙将赢得第一轮选举，获26%的选票，勒庞紧随其后获25%选票，之后两人角逐5月7日第二轮大选，届时马克龙料大败勒庞，获65%支持率。
这是一周内第二次民调显示，马克龙将在首轮大选中领先勒庞，表明这位前法国经济部长有望巩固其领先地位，目前距离首轮大选还剩45天时间。(完) (编译 刘秀红; 审校 李春喜)
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“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。