法国数据：第一季新增近5万个就业岗位，归功于服务业的改善

路透巴黎5月12日 - 法国国家统计局周五发布的数据显示，法国今年第一季新增近50,000个就业岗位，为连续第七个季度录得就业增长。

统计局发布初值数据称，2017年第一季民间非农部门就业岗位增加49,400个，增幅为0.3%，2016年第四季的就业增幅也被上修为67,300个或增长0.4%。

新增岗位令法国整体就业人数达到1,622.8万人，创下2008年第三季以来最高。

就业市场的改善归因于服务业，该领域新增56,200个岗位，帮助抵消掉工业和建筑业的就业减少，这两个领域分别削减4,800个和2,000个岗位。

自2015年第二季以来，稳定的就业增长几乎都发生在服务业，这帮助在金融危机中受创严重的法国就业市场逐步恢复。