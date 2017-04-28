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市场报道 | 2017年 4月 28日 星期五 17:13 BJT

法国数据：第一季经济增长减缓，因天气暖和致家庭削减取暖支出

* 天气异常温暖影响消费者支出

* 税费优惠到期提振企业投资

* GDP数据细分图表：tmsnrt.rs/2pssmap

* 整体经济表现图表：tmsnrt.rs/2b4ue0a

路透巴黎4月28日 - 周五公布官方数据显示，法国今年前三个月经济增长减速，因冬季天气异常暖和导致更多家庭取暖支出下降；大选没有明显影响。

法国国家统计局公布第一季GDP初值显示，尽管围绕大选存在不确定性，但法国经济仍增长0.3%。

该数据表明经济增速较去年第四季的成长0.5%放慢，且略低于分析师平均预估的成长0.4%。

尽管消费者支出增长减缓至接近停滞，但主要原因在于天气异常暖和导致取暖和服装支出下降。

不过企业投资增速创一年最快，因为它们抓紧时间享受4月中到期的新设备支出税费优惠政策。

“看起来政治风险并没给法国经济造成太大影响，”摩根士丹利分析师Daniele Antonucci在研究报告中称。

“我们的基本预测是，第二轮投票结果也将利好市场，也就是马克龙当选总统，”他补充说。

GDP报告显示，主要由房产购买构成的家庭投资保持坚挺。这给建筑业的复苏势头添砖加瓦，房屋开工创近四年半高位。

统计局称，整体内需给第一季经济增速贡献0.4个百分点。与此同时，企业补充库存产生0.6个百分点的贡献，但对外贸易抹去了0.7个百分点，因出口疲软，特别是空客的飞机出口。 (编译 李爽/艾茂林; 审校 王洋)
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