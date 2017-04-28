法国数据：第一季经济增长减缓，因天气暖和致家庭削减取暖支出

企业并购：亚马逊137亿美元收购食品超市Whole Foods，发威实体零售业
路透6月16日 - 美国网上零售巨擘亚马逊周五表示，将以137亿美元收购Whole Foods Market，可能把这家高端食品超市转变为一家大众商户，并颠覆已然处境艰难的美国零售业。
* 天气异常温暖影响消费者支出
* 税费优惠到期提振企业投资
* GDP数据细分图表：tmsnrt.rs/2pssmap
* 整体经济表现图表：tmsnrt.rs/2b4ue0a
路透巴黎4月28日 - 周五公布官方数据显示，法国今年前三个月经济增长减速，因冬季天气异常暖和导致更多家庭取暖支出下降；大选没有明显影响。
法国国家统计局公布第一季GDP初值显示，尽管围绕大选存在不确定性，但法国经济仍增长0.3%。
该数据表明经济增速较去年第四季的成长0.5%放慢，且略低于分析师平均预估的成长0.4%。
尽管消费者支出增长减缓至接近停滞，但主要原因在于天气异常暖和导致取暖和服装支出下降。
不过企业投资增速创一年最快，因为它们抓紧时间享受4月中到期的新设备支出税费优惠政策。
“看起来政治风险并没给法国经济造成太大影响，”摩根士丹利分析师Daniele Antonucci在研究报告中称。
“我们的基本预测是，第二轮投票结果也将利好市场，也就是马克龙当选总统，”他补充说。
GDP报告显示，主要由房产购买构成的家庭投资保持坚挺。这给建筑业的复苏势头添砖加瓦，房屋开工创近四年半高位。
统计局称，整体内需给第一季经济增速贡献0.4个百分点。与此同时，企业补充库存产生0.6个百分点的贡献，但对外贸易抹去了0.7个百分点，因出口疲软，特别是空客的飞机出口。 (编译 李爽/艾茂林; 审校 王洋)
路透6月16日 - 美国网上零售巨擘亚马逊周五表示，将以137亿美元收购Whole Foods Market，可能把这家高端食品超市转变为一家大众商户，并颠覆已然处境艰难的美国零售业。
路透纽约6月16日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周 五公布的数据，投机客最近一周削减美元净多仓至去年8月以来最低。 截至6月13日当周，美元净多仓从前一周的80亿美元降至64.8亿美元 。 一直到美国联邦储备理事会(美联储，FED)周三加息，美元今年处于 下跌趋势，因美国包括通胀和非农就业报告在内的一系列经济数据疲软。 除了加息以外，美联储还维持对今年总计加息三次的预期，且预计20 18年还会再加息三次。美联储还宣布今年开始缩减资产负债表，这比预期 时间更早。 美联储认为美国经济疲弱实际上是暂时的，应不会影响收紧政策的立 场。分析师称，这应该有利美元后市走势。 “而日本央行和欧洲央行立场温和，帮助支撑了美元，美元/日圆(偏 空)和欧元/美元(偏多)态势都显示出可能反转的迹象，”Forex.com常驻 伦敦的市场分析师Fawad Razaqzada表示。 “因此，尽管美国宏观数据疲弱，但美元或许能够走升。目前，投资 者姑且相信美联储--而已。”
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年6月13日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况 报告，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(1,444,543口) 438,144 352,886 231,203 589,099 678,866 1258446 1262955 186,097 181,588 较6月6日变动(未平仓合约：增加30,805口) 19,699 -98,018 39,755 -34,020 75,596 25,434 17,333 5,371 13,472 各类未