法国社会：曼彻斯特攻击事件后，总理菲利普呼吁加强戒备

路透巴黎5月23日 - 英国曼彻斯特一场演唱会发生自杀式攻击之后，法国总理菲利普(Edouard Philippe)周二呼吁民众加强警戒，他形容该攻击事件是“可憎的犯罪行为”。

菲利普在一份声明中称，“最为怯懦的恐怖主义，就是再度在演唱会这类场合发动攻击，就如一年多前在巴黎发生的状况一样，”他指的是2015年11月在巴黎Bataclan音乐厅发生的类似攻击事件。