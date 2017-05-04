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市场报道 | 2017年 5月 4日 星期四 15:01 BJT

法国经济：制造商预计2017年投资将增加6%--统计局调查

路透巴黎5月4日 - 法国国家统计局周四公布的季度调查显示，法国制造业企业预计今年投资将增加6%，增幅为2011年以来最大。

统计局称，这样的预估稍高于1月调查时预计的5%，2016年为增加4%。

电气、电子和机械设备制造商预计今年投资尤为强劲，料增加27%。(完) (编译 艾茂林; 审校 孙茉莉)
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