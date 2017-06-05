版本:
中国
亚洲 | 2017年 6月 5日 星期一 15:57 BJT

泰国金融：央行宣布将放松外汇监管规则，泰铢随后走强

路透曼谷6月5日 - 泰国央行周一称将放松外汇监管规则，包括允许更多泰国人直接在海外投资。决策者试图压抑泰铢强势。

泰国央行发表声明称，将允许资产至少5,000万泰铢(147万美元)的投资者直接投资于海外证券。

央行称，还将允许商业银行向非居民出借泰铢，用于在泰国和大湄公河次区域进行投资。

央行声明公布后，泰铢兑美元进一步升值至33.98的近23个月高位，盘初报34.05。(完) (编译 艾茂林; 审校 张涛)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐