港报社评：“3”字头误会害苦医护，规管电话滋扰勿拖拉--明报5月2日

近日有急症室医生在社交媒体贴文，谈到一些市民因为见到来电号码是「3」字头，误将医院来电当成是诈骗或推销广告电话，有市民试过17次拒绝接听医院来电，结果迟迟才知悉家人遇上严重车祸需做紧急手术。有关帖文惹来巨大回响，反映滋扰电话猖獗程度，令不少市民不胜其烦，甚至「斩脚趾避沙虫」一律拒绝接听，导致错过重要电话。政府有责任堵塞现存监管漏洞，加紧打击电话滋扰，不容拖拖拉拉。

电话骗案与促销滋扰层出不穷，很多市民对来历不明「3」字头电话充满戒心，却不知道伊利沙伯医院、威尔斯医院及明爱医院的电话号码均为「3」字头。对于有伤者家属「17次拒听来电」，不少医护人员都有深切体会和共鸣，例如有人留言提到，以医院病房电话联络病人家属，却被误当诈骗电话；有护士也慨叹，即使通话一开始便表明身分，接听者仍是将信将疑。凡此种种，均突显了电话诈骗和滋扰泛滥，已影响市民的日常生活习惯，破坏了人与人之间的信任。保障市民免受电话滋扰或诈骗所害，是政府不可推卸的责任，今次分享故事的急症室医生亦提到，希望政府能加强监管推销电话、严惩电话诈骗的歹徒，「令电话可以返璞归真」，回复本来联系人与人的功能，避免重要信息传递出现不必要的延宕。

2015年，本港电话骗案共有2880宗，较之前一年上升三成，涉款超过3亿元。随着警方加强打击，以及不断向市民讲解骗徒行骗手法，过去一年电话骗案显着减少，降至1138宗，虽然涉案金额仍超过2亿元，然而警方的努力总算取得了一定成果。反观政府在处理电话滋扰方面的表现，却令人相当失望。2007年底，《非应邀电子讯息条例》生效，市民可以加入政府的《拒收讯息登记册》，拒绝接听事先录音的促销广告电话，惟有关法例未将真人致电的推销电话纳入规管范围，形成一大漏洞。去年商务及经济发展局发表调查报告，显示42家受访公司每天合共打出约21万个人对人促销电话，一年累计就是7000多万个，泛滥程度令人震惊。消委会指出，很多企业为求降低成本，将这些电话营销业务外判给第三方公司，然而对它们具体如何操作，却缺乏监管，受害的当然是普罗市民。

商经局调查访问了约千名市民，发现96%受访者认为这类促销电话造成滋扰或不便，有35%受访者更表示一周内接到6个或以上促销电话。当局明明了解市民的想法，可是却迟迟未有堵塞漏洞。去年4月商经局表示，政府2016年会就人对人促销电话规管作公众谘询，可是一直只闻楼梯响，直至今年初，商经局表示今年才会展开谘询，延迟足足1年，拖拖拉拉的表现令人无法接受。《拒收讯息登记册》由商经局辖下的通讯事务管理局办公室管理，3年前时任私隐专员蒋任宏曾建议在《非应邀电子讯息条例》加入「人对人直销电话登记册」，交由通讯办一并管理，可是商经局反应未见积极，反而建议在私隐条例下，设立相关的《拒收讯息登记册》，惹来推卸责任的批评，令人质疑商经局对规管真人促销电话有欠积极和决心。

过去商经局不止一次声称，对真人促销电话监管持开放态度，惟有关做法可能会影响数以万计进行合法推销活动人士的生计，况且很多企业依赖电子通讯作为市场推广工具，若要加强规管，必须在市民利益、就业问题及中小企营商环境之间求取平衡，然而根据去年商经局的调查，目前香港从事电话促销工作的只有7000名雇员，当局大可一边尽快立法，一边协助部分饭碗受影响的雇员转型。商经局调查指出，有两成公司声称立法后销售量会下跌，也有言过其实之嫌。现实是很多市民对真人促销电话早已不胜其烦，最新调查显示，受访市民认为能够从促销电话得到「好处」的，下降至只有4%。业界若要反对规管真人促销电话，还需拿出更多实质数据说服公众。

人对人促销电话滋扰市民多年，政府必须尽快加强规管。有业界人士称，部分真人促销电话是从香港境外打入，就算收紧法例，投诉情况亦不会大幅改善，只会影响客户接收正常资讯，云云。规管香港境外来电促销，难度也许较大，然而不代表应当就此放弃；电话滋扰不易杜绝，也不代表当局应当搁置修例加强打击。今时今日社交媒体发展蓬勃，网络资讯发达，商户接触潜在客户的手法应当追上时代，避免采取「赶客」的做法；商经局的角色，除了推广商业发展，亦有责任妥善规管企业行为，以免市民受到滋扰。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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