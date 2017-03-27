港报社评：“777”对香港的真正启示--明报3月27日

特首选举尘埃落定，林郑月娥以777票当选，较2012年梁振英的689票多，惟同时也是历届特首选举中，民望最低的当选者。若以中央提出的特首人选四大准则而论，林太在「港人拥护」一环明显较弱，如何近拉与市民距离将是一大挑战。「777」在本港粗俗俚语中，并不是好听的数字，令人联想到无能不济，可是在一些宗教传统文化中，它却是相当特别的数字，代表神圣和幸运。「777」是好是坏，人人看法未必相同，最重要是懂得设身处地从他人角度思考，愿意沟通理解，求同存异，避免以一己为尊。未来5年香港要修补撕裂，社会上下都需要这样的思维。

林太获得700多票当选，某程度是意料中事。虽然民主派选委不断指控林太是「梁振英2.0」，然而建制派内不满梁振英的商界势力，并不觉得需要搞新版「ABC」（Anyone But Carrie）。中央扮演的角色，姑勿论是建制派所说的「关心」，还是泛民所说的「干预」，实际效果都是令建制派重新团结起来，结束5年前「唐梁之争」以来的分裂局面。不过林太未获民主派选委支持，徒靠建制力挺当选，亦属不争事实。选前港大民调显示，林太民望只有32.1%，支持率净值更是负7.5个百分点，与小圈子选举结果存在落差，意味林太当选后不仅没有蜜月期，还必须在上任前努力 「补课」，以行动争取更多市民支持，否则施政将困难重重。

林太竞选期间暴露的弱点，是政治手腕不高，亲和魅力不足，她在当选后坦言，过程中看到自己不足，以后要加把劲，相信确是肺腑之言。她表示明白担任特首与过去的岗位不同，以前较着重落实解决问题，但是作为特首，有责任找出事情症结，宏观梳理问题，亦属正确理解，反映她意识到当特首不仅需要熟悉政策，也要有更高的政治智慧和手腕。非知之艰，行之惟艰。林太表示未来首要工作是修补社会撕裂和解开市民郁结，要以谦卑心情，与众同行，与民共议，团结大家向前，相信没有人会反对，如何做才是关键。

有建制派人士认为，林太曾是民望最高司长，只要上任后尽快交出施政成绩，民望便能扭转。一位出色的领袖，处事当然要果断，不过林太若真的希望与众「同行」，行事不能过于急躁，因为与人「同行」常会步调不一，行在前方的领袖，就算觉得有人拖后腿，也要保持耐心，不能觉得自己走对了，就自顾自向前走，抛下后方的人，甚至呼呼喝喝。要谦卑同行，不仅需要放下身段，遇上不客气批评和杯葛，有时还得唾面自乾。

林太要摆脱「梁振英2.0」和「撕裂2.0」等选举标签，必须争取建制外的民间支持，大幅改组政府班子，以贤能之士取代庸碌官员。昨天林太强调用人唯才，不论派别都会邀请加入。扩大新政府成员的政治光谱，当然是好事，不过值得留意是，现届政府有张炳良和陆恭蕙这两位泛民背景人士，可是政府跟泛民的关系却长处谷底，反映政治对立实非起用个别非建制人士就能化解。修补社会撕裂第一步必须构建对话平台。林太提出与立法会各党派建立恒常沟通机制，改善行政立法关系，未来数月会以候任特首身分，与不同政治立场人士就不同议题磋商，算是释出善意。虽然不同政治势力会否买帐，仍是一大疑问，然而就算形势比人强，林太仍应知其不可而为之，即使跟激进民主派立场南辕北辙，也应尝试沟通，尽量寻找共通点，以显示新政府有雅量面对不同意见。宰相肚里能撑船，自然可广纳贤能。林太当选后难望有蜜月期，惟各方也不妨许以「观望期」。

当前香港政治格局高度二元对立，泛民中央博弈斗争不休，社会撕裂之深，实非一人之力所能修补，必须各方都愿意拿出诚意对话妥协，尝试换换观点看待问题，努力求同存异。昨天有记者问林太，选委会公布得票是777张时，她似乎面色一沉，林太随后笑言「面部表情常被放大演绎」。在本港粗俗俚语中，777意头似乎不太好，但是在基督信仰中，「7」是神圣数字，《正教研读本圣经》甚至认为777代表三重完美的「三位一体」，俄罗斯东正教习俗便以「777」为大吉。美国赌场吃角子老虎机出现777，更代表玩家中了大奖，可见如何演绎，完全取决于当事人的观点；屁股决定脑袋者，当然看不到其他可能性。香港社会走不出二元对立的困局，就是由于各方都坚持自己立场，互不相让，不惜玉石俱焚。真正有政治智慧的人，会设法跳出框框，寻找化解对立的其他可能。未来5年香港能否修补撕裂，不仅是林太的考验，也是社会上下的考验。

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