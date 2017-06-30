港报社评：一国两制成败，还看世代交替--明报6月30日

国家主席习近平抵港出席庆祝回归20周年活动，表示此行目的有三，一是表示祝福，二是体现支持，三是谋划未来。基本法保证香港资本主义制度和生活方式50年不变，转眼已过廿载，香港仍然是国际金融中心，繁荣稳定得以保持，从「马照跑、舞照跳」角度来看，香港的资本主义生活方式确实没有走样，然而港人对未来的忧虑却未见消弭，皆因「马照跑、舞照跳」从来不是港人生活的全部。港人对自由法治心存担忧，对社会发展走下坡感到无能为力。香港社会世代交替在即，一国两制要「行稳致远」，还须各方努力创造条件，让年轻一代安心打拼，有所作为。

习近平将「谋划未来」列为今次访港目的之一，具体内容为何，还须拭目以待。香港回归廿载，近日社会讨论得最多的，是一国两制有否走样、如何「回归初心」。中央认为必须让一国两制「回归初心」，强调中央与香港是「授权与被授权」关系，不能假借「高度自治」之名对抗中央，中央对特区的多项权力，诸如释法权、政制发展决定权、向特首发出指令权等，有需要制定和细化相关规则；另一边厢，泛民则认为近年中央过度强调「一国」，贬抑「两制」，必须阻止一国两制「走样变形」。

两套迥异论述，突显了「一国」与「两制」之间的矛盾和张力。香港回归头十年，中央甚少诠释一国两制，相关话语权由泛民主导。自2014年《一国两制白皮书》推出以来，中央希望透过强调「回归初心」，重夺话语权，然而不管双方如何拉锯，一国两制始终是未来香港唯一活路，必须坚持。前特首董建华表示，要让香港青年「人心回归」，需要一段过程。由六四事件到刘晓波、李旺阳乃至铜锣湾书店事件，港人对内地存在忧惧，乃是不争事实。中央愈强调「全面管治权」，港人只会愈益感到不安，担心自由法治歪变。要实现人心回归，中央必须令香港市民感到历来独特的生活方式得到尊重。中央和特区政府认为应付港独必须防微杜渐，可以理解，然而中央亦需明白，过度收紧对香港的管控，可能惹来民情反弹，不利人心回归，反而助长港独思潮。

过去一年，港独作为「政治运动」确实未成气候，可是若说港独思潮并不存在，却是自欺欺人。近日13间大专院校学生会及学联发表声明，形容香港回归是「沦为中国殖民地」，扬言要「思考一国两制框架外的出路」，「光复香港」，已说明港独思想持续在年轻一代发酵。基本法保证「香港资本主义制度」50年不变，不能解读为50年后香港政治地位可以改变，更不可能成为分离独立的法理基础，然而一些年轻人仍然坚持存在所谓「香港第二次前途问题」，自以为是。港独祸患无穷，不仅在于它危害一国两制基础，更在于它是建基于脱离现实的空想，倘若新一代愈来愈多人沉醉于这种妄想，浪费青春，不务实事，未来香港岂有不沉沦之理？

然而必须指出是，热中意识形态政治斗争的香港新一代，只属少数，更多年轻人希望的是有机会力争上游一展抱负。过去廿年，香港多方面皆有走下坡之势，民主发展未见突破、政治撕裂争拗不休、社会向上流动机会减少、楼价飈升至难以负担水平、产业结构日趋单一、竞争力持续下滑，无不加深市民对前途的无力感，甚至对一国两制信心动摇。然而一国两制本来就是务实主义的产物，理应有足够弹性和空间自我完善。回归廿载，香港进入世代交替时期，以80后和90后为主力的一代，未来30年将挑起香港发展的大梁，决定着一国两制的成败。他们既有追求民主理想之心，也有务实的一面，希望为事业前途打拼，当中部分人已崭露头角，有望成为社会中流砥柱。

这些年轻才俊来自各行各业，共通点是不信悲观主义和失败主义，能够洞察世界发展大势，不想受上一代的看法和成规束缚。他们感受到社会停滞不前、创意创新空间不足，希望香港能够急起直追。能否让他们有更大的舞台和发展空间，更上一层楼，将决定未来香港浮沉。他们需要的是一个坚守法治、鼓励创新的社会，以及相对祥和稳定的政治环境，无论是中央、特区政府和社会各界都应当为他们提供这样的土壤，给予更多支持，否则年轻人才只会外流到欧美、新加坡和京沪深等大陆一线城市。台湾过去十多年政治争拗不休，社会发展停滞不前，产业空洞化，青年面对「22K」低薪化困境，缺乏一展所长机会，唯有到大陆和东南亚碰运气，人才大量外流，导致本土发展动力进一步削弱，难以走出恶性循环，经验教训值得记取。香港若要再创辉煌，必须做好世代交替的工作。（完）

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