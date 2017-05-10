港报社评：一国两制需要弹性而非榜样--明报5月10日

全国人大委员长张德江视察澳门，表示「澳门在贯彻落实一国两制方针和《基本法》，维护国家安全和统一方面树立了榜样」，澳门成功的经验，在于正确理解一国两制，又对澳门率先完成基本法第23条立法大加肯定。澳门和本港政界人士均认为，张德江的发言既是说给澳门人听，亦是说给香港人听。邓小平提出一国两制，是史无前例的政治实验，实践过程需要的是空间而非榜样，港澳社会历史背景有别，连基本法内容也不尽相同，「区」情迥异，落实一国两制自然也各有特色和侧重点，「澳门模式」在当地行得通，不代表适合香港，未必能照办煮碗。

张德江去年5月曾来港出席「一带一路」高峰论坛，并视察香港情况，今次他视察澳门，并没有特别的名目，诸如出席回归庆典或中葡论坛等，情况颇为特殊。张德江形容「澳门回归以来一国两制及基本法得到全面贯彻」，比起他去年来港视察时，仅提到「本届政府认真贯彻」一国两制、港人治港和高度自治方针，当中差异显而易见。

综观张德江的发言，中央对「全面贯彻」的理解，包括中央全面管治权得到有效落实、澳门特区高度自治权得到充分保障、行政主导体制运作良好、经济民生改善，以及社会保持和谐稳定。他表示一国两制在澳门成功实践，有政治、经济和文化三大基础，当中最重要是正确理解一国与两制的分别，「坚持一国之本，善用两制之利」，澳门各界都知道「一国是两制的前提」，是中央授权下的高度自治，澳门居民认同和维护中央管治权，明白特首既是地区之首，亦要向中央负责；澳门政府则「自觉配合」落实中央全面管治权、有效维护国家主权安全和发展利益，包括「率先完成基本法第23条立法，在维护国家安全方面走在了前面」。

张德江上述说话，表面上谈的是澳门，港人相信也对弦外之音心领神会，惟毋须对号入座。至于文化和经济基础，张德江提到传承爱国爱澳价值，发展经济改善民生要有大局意识，把团结包容放在首位，「不争拗、不空耗」，澳门地小人少，乱不得乱不起；他与澳门立法会全体议员会面时更特别谈及，勿在议会内搞拉布或使用暴力。就连与会的议员也认为，澳门立法会不存在这些情况，这些话是对香港说的。

上月中联办法律部长王振民表示，一国两制的出现，是为了和平解决统一问题，为先的必定是「一国」，倘若一国两制这场实验严重走样，以两制为藉口搞对抗破坏甚至独立，威胁「一国」的安全，两制也就失去了存在理由和条件。中央称许「澳门模式」成功，无疑亦有委婉「提醒」香港之意。坚持一国两制是香港唯一出路，任何推动港独的行为形同玩火，港人必须紧记分寸，然而只要不超越一国两制划下的红线，能够摸索、拓展和回旋的空间和弹性应当可以很大。既然实践一国两制是不断摸索的过程，就不应只存在一个永恒不变的模式或榜样。港人希望在一国两制下争取最大空间，发展一套既能符合港情又不会挑战「一国」红线的「香港模式」，是合情合理的要求。

基本法委员会委员饶戈平谈论一国两制「澳门模式」时，曾表示一国两制是原则性的框架，需根据港澳不同「区」情具体实施，「允许有各自的经验和做法」，意味两地的一国两制模式必然存在显着差异。举例说，张德江谈到澳门成功的政治基础之一，是行政主导体制运作良好，司法独立，行政立法互相制约、合作，但「重在配合」。然而比较港澳两地的基本法，不难发现澳门特首拥有的行政权力要比香港特首大得多，澳门基本法赋予特首的职能有18项，相比下香港特首只有13项；澳门特首可以委任部分立法会议员、制订行政法规并颁令执行，惟香港特首则没有。诚然，这些规定有利澳门特首确立行政主导地位，实现行政立法「配合」，然而港人根本不可能接受「委任立法会议员」等权力安排，没可能移植到香港。这是政治现实的问题。

饶戈平说过，澳门模式成功要诀之一，在于它适合澳门自身特点。1966年澳门「一二·三事件」反抗殖民政府取得成功后，实际已开始去殖化过程，左派团体对施政有相当影响力，至今仍是当地主要政治力量，跟香港情况完全不能相提并论；澳门政府直接出钱资助当地报章，成为各大报章其中一个收入来源，港人也不可能接受。凡此种种，注定了一国两制「香港模式」和「澳门模式」截然不同。当然，一国两制总有一些大原则是共通的，例如饶戈平指出，「与中央和内地保持良好关系，是正确实施一国两制方针的核心要素」，港人确有需要思考有关问题，不过中央处理港澳问题，亦需多加考虑两地「区」情的差异。一国两制应当有相当大的弹性，让「香港模式」与「澳门模式」并行不悖，不分轩轾。（完）

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