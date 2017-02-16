港报社评：一宗伦常悲剧，折射市民无助待援--明报2月16日

昨天牛池湾发生命案，一对年近六旬夫妇死亡，患有认知障碍症（亦称脑退化症）的妻子遭勒死，男死者疑因妻子病情而萌生寻死念头。一宗伦常惨案折射当局对认知障碍症患者以至年长人士支援不足。香港人口急速老化，医疗和安老服务需求殷切，遗憾的是政府长年甘当守财奴，坐拥超过9000亿元财政储备，却未有拨出足够资源大力兴建医院和安老院，加紧培训医护人才等应对。新一年的财政预算案将于本月底发表，政府必须在改善医疗和安老服务方面急起直追，几位特首参选人亦应提出详细蓝图，阐述如何应付人口老化，不能泛泛而谈。

本港人口老化，认知障碍症个案亦愈来愈多。目前香港约有11万名认知障碍症患者，估计20年后可能倍增，近年患者更有年轻化趋势。病人的痛苦自不待言，身边人和照顾者所承受的压力，更是不足为外人道。社会对认知障碍症护理中心及专业护理员的需求激增，惟当局的支援却长期不足。过去政府提供的主要支援，就是针对护老院舍，发放金额逾2亿元的「照顾痴呆症患者补助金」，让院舍增聘专业员工，照顾认知障碍症病人和安排训练活动，然而受惠患者数目有限，专业护理员也相当缺乏。

护老院舍宿位严重不足，大部分认知障碍症患者都需在家中接受照顾。虽然政府在全港18区均设有长者日间护理中心，为身体机能缺损（包括患有认知障碍症）的长者，提供日间照顾及支援服务，但是并没有专为认知障碍症病人而设的护理中心；对于病人家属，当局的支援就更少。有政党曾经提出在全港各区增设认知障碍症支援中心，同时设立基金，对病人及家属提供资助，纾减经济压力。长远来说，政府更应增建护老院，大幅增加宿位供应。

说到底，对认知障碍症患者的支援，核心就是资源投入的问题。论财力，政府坐拥9170亿元财政储备（截至去年3月底数字），要大兴土木建设医院和护老院，绝对应付裕如，问题是长期以来，一些官员拘泥于「小政府」的框框，以「量入为出」之名，不思进取，令医疗和护老服务水平长期停滞不前，追不上社会实际需要。前财政司长梁锦松曾提出，「财政储备维持在相等于12个月的政府开支水平」，可是近10年却变成「储备愈多愈好」，财政盈余连年严重低估之余，又经常将「公共开支维持在本地生产总值20%水平」（下称「20%」原则）挂在口边，奉为金科玉律，作茧自缚，令大量急需兴办的社会设施，不断拖延押后。

近年有财金官员振振有辞辩称，港府早在1970年代引入「20%」原则，希望控制开支保持「小政府」理念，若与80年代的「14%水平」相比，现今水平已有显着提升，云云。然而放眼今天，无论是香港社会形态还是环球经济形势，都跟40年前有显着差别，官员再没理由抱残守缺，一成不变。2015年底，立法会秘书处发表报告，指出香港人口急速老化，65岁及以上人士达到112万人，占总人口六分之一，到2034年比例更将急升至三成，可是政府资助安老院舍宿位数目，10年来几乎不变，导致申请人数愈来愈多，轮候时间愈来愈长。

政府在改善公共医疗服务方面，表现也不理想。回顾2004年至09年，香港本地生产总值（GDP）平均每年升幅约有4.9%，同期公共医疗开支占GDP比率却由2.8%降至2.1%，虽然近年相关比例有所回升，但是仍远低于大部分发达经济体。回归以来，本港公立医院牀位一直维持在3万多张，严重短缺，对上一所落成的大型地区综合医院，更要数到1993年的东区医院。公立医院负责照顾全港九成住院病人，却只有约四成医生在公营医疗体系服务，人手长期紧绌；相比之下，新加坡过去10年医生人数增加了一倍。为了应付人口老化挑战，近年新加坡政府更拨款，务求5年内增加安老院舍宿位70%。

香港的医疗和安老服务停滞不前，实乃当局长期不肯花钱改善民生之过。诚然，过去两三年，政府总算开始尝试增拨资源，急起直追，例如预留2000亿元展开为期10年的公立医院发展计划，兴建启德医院、扩建玛丽医院等，着手增加院舍宿位，同时又成立精神健康检讨委员会，制订未来精神健康服务发展方向，包括针对认知障碍症病人的支援。凡此种种，皆是正确方向，可是要追回多年来的缺失，政府还须加快步伐，投入更多资源，不能再当守财奴。（完）

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