港报社评：丁屋无村界，政府无“担戴”--明报5月31日

政府规管丁屋漏洞百出屡遭诟病，由于当局政策混乱，一些「无村界」乡村得以不断扩大丁屋版图，成为最新曝光的问题。政府规定兴建丁屋要符合两项土地条件，包括必须位于村界之内，以及土地用途属于乡村式发展（下称V Zone），可是当局同时又容许，全港超过一成「村界未定」的乡村，只需符合V Zone要求便可申建丁屋，变相容许原居民「扩丁」。划定村界是政府的责任，没理由拖拖拉拉，当局必须尽快堵塞相关漏洞，阻止这些「无界乡村」持续「开疆拓土」。

根据地政总署的说法，全港642条认可乡村当中，仍有73条村因为种种原因，尚未划定村界。政府划定村界的缘起，可追溯至1972年丁屋政策实施，规定丁屋申建地点必须位于认可乡村范围，即所谓「村界」之内。当时政府提出以相关乡村兴建的最后一间村屋边缘起计300尺，划定为村界；至于兴建丁屋的土地用途必须同时为V Zone，则是1993年政府修订《城市规划条例》时定下。政府定下双重要求，理应对丁屋发展范围设下更严格规管，可是执行起来却出现了明显漏洞。

最初政府提出丁屋必须位于村界之内，用意显而易见，就是一边让原居民继续聚居，另一边则避免乡村大幅扩张。任由丁屋大举扩张到村界范围之外，明显有违初衷，可是近日地政总署的说法，却令人质疑「村界」对丁屋发展的规限能力。地政总署表示，1993年政府修订《城市规划条例》后，若丁屋申建地点超出村界，惟仍位于V Zone用地，只要相关地带包围或与村界范围重叠，也可考虑相关申请；若乡村村界未定，只要申建丁屋地点在V Zone内，申请亦可能获考虑。换言之，决定丁屋发展范围的关键是V Zone，村界只是配角，对于未定村界的乡村而言，情况尤其有利，因为V Zone的边界，实际上才是它们真正的「村界」。

有来自「无界乡村」的村代表便直言不讳，没有村界规范较为「着数」，皆因只按V Zone规限的丁屋范围，肯定可以比原定村界大得多，如果其村设有村界，相信有一半丁屋已超出村界300尺范围，可是现在其村不仅建成近百间丁屋，余下的V Zone面积理论上还可让村民再多兴建百间，情况夸张程度令人侧目。V Zone与村界的最大本质分别，在于划定村界尚有清晰逻辑，规定乡村范围，难有大变，可是V Zone却可以透过不同方法增加及扩展。有「无界乡村」人士称，各村长每年会向地政总署报告未来10年丁屋需求，规划署便会参照相关数字制订V Zone，意味村代表可以不断要求扩大V Zone，拓展丁屋版图。政府面对「无界乡村」的需索，究竟有否好好把关，还是形同橡皮图章照单全收，令人关注。

地政总署解释，现时全港仍有73条乡村迟迟未有划界，主要是因为地形限制、乡村界线重叠、村民对界线有异议等问题，惟划界工作仍在继续，强调「有关工作并不涉及与其他组织商议」。不过乡议局却确认，辖下「乡村小型屋宇工作小组」负责与地政总署商议村界事宜。两者说法似有矛盾，政府必须清楚说明。乡议局曾促请地政总署，尽早为「无界乡村」划定村界，以免外界误会为何这些乡村未有村界却又能兴建丁屋。既然如此，政府就应当加快行事，如果划界工作并不涉及复杂谈判，由政府全权话事，实在没有理由延宕多时，执事部门有否怠慢失职，应当切实追究；如果划界工作缓慢是因为遇上村民阻力，政府则应挺直腰板，定出划界时间表，表明不能无了期拖拉下去。

丁屋政策发展至今早已变质，偏离改善原居民生活环境的原意，变成牟取暴利的地产发展项目，成为社会上小撮人的特权。政府容许「无界乡村」不断「开疆拓土」，实在难以向社会大众交代。当局有责任尽早完成划界工作，同时亦应公开「无界乡村」近年申建及获批丁屋的数字，以及交代署方是以什么准则批准或拒绝原居民在「无界乡村」申建丁屋，释除公众疑虑。

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