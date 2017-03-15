港报社评：三人正面交锋，林郑状态回勇--信报3月15日

特首选战进入埋身肉搏的阶段，三位候选人曾俊华、林郑月娥和胡国兴继在周日同台出席教协主办的论坛之后，昨日晚上一起参与七间电子传媒合办的选举辩论，并且首次在自由对质的环节正面交锋。

从去年年尾三人陆续表态参选，到昨晚的同台辩论，初段可说是软性形象包装的较量，现在才是硬桥硬马的政纲比并。老实说，以公关手段的角度观之，林郑月娥在初段是输了，远远不及经营亲民工程多时的曾俊华，亦比不上胡国兴，但来到实力比试，则是这位「好打得」女士扭转形势的机会。

林郑的形象包装在起步参选时有点慌、有点乱，或多或少与仓卒成军及心态未能调整有关，走了一条与自己作风格格不入的冤枉路，客观效果与主观愿望适得其反。就以啼笑皆非的「厕纸门」事件为例，林郑自揭这段「生活趣事」，用意大概是要向市民展现其有血有肉入世的一面，并非不食人间烟火，可是，当大家知道这位高官居然不晓得怎样在半夜三更张罗一卷厕纸，最终要搭的士返回本已迁出的山顶官邸才可以解决问题，形象实在很难不扣分。

再举例说，林郑月娥为了一改家人长期「隐形」的观感，刻意在二月十四日情人节在Facebook公开一封丈夫写给自己的情信，却在情义深深的字里行间凛然掺进「一国两制」，与性格内向低调的林先生实在扯不上，这样的公关手段令林郑白白错失了突显自己正能量与真性情的黄金机会，反而进退失据。

曾俊华民望一直领先，很大程度归功于其团队采取的手法了得，让市民对他多一分宽容，少一分挑剔，好感由此累积，加上他在适当的时候懂得耍幽默增加亲和力，四両拨千斤把尖锐问题大而化之hea走，或许这是其强项。

好了，林郑绕了一条冤枉路，或者说「以己之短攻彼之长」，现在终于来到埋身认真讨论政纲阶段，展现以实际能力压倒对手，看看昨晚她在选举论坛的发挥，显然回复了应有的勇猛状态，有时候甚至逼得曾俊华和胡国兴接不上话，呆滞当场，「好打得」重新归位。

如果要深究为何林郑初段失色而现在回勇，相信跟特首梁振英日前获增补成为全国政协副主席有关。

去年十二月九日，梁振英宣布放弃连任特首，翌日林郑以情况出现「巨大变化」为由改口说会考虑参选，当时的她不可能跟尚未卸任的上司划清界线，惟有表示一旦当选，将会延续现届政府好的政策，否则难免予人「负义反骨」的印象，于是被外界标签为梁振英2.0，惹起一大堆抨击。既然甩不掉如此沉重的政治包袱，加上投入选举工程的时间短促，不及曾俊华默默部署逾年，林郑只好尽量避重就轻，急就章进行自己不擅长的形象工程，结果是大家都看到的蹩脚演出，连施舍乞丐也被轰。

如今梁振英得到中央肯定，升格为国家领导人，意味着林郑不必再有后顾之忧，毋须考虑负义不负义、反骨不反骨的问题，你走你的阳关道，我过我的独木桥，是不是梁振英2.0对她来说不重要，最重要的是怎样让人明白她是独一无二的林郑月娥1.0。因此，昨晚的选举辩论见到一个词锋犀利的二号候选人，无论任何政策范畴皆可侃侃而谈。诚然，网上直播之时林郑得到的「嬲嬲表情」确如曾俊华所说「多到上鼻哥」，但这很大程度上是网民先入为主的观感使然，平心而论，林郑辩才绝对不在广受网民欢迎的曾俊华之下，大部分情节犹有胜之。

论民望，曾俊华仍然领先，但林郑说民望可升亦可跌。一方面民望不可恃，另一方面，一千一百九十四位选委不会主要按民望投票，而是偏重于实际的施政能力。从这个角度衡量，状态回勇的林郑拥有较佳的优势。

不管如何，三位候选人同台辩论是值得欣赏的好事，哪怕得到的是「嬲嬲表情」还是「心心符号」，公开较劲总好过闭门造车。况且辩论中虽然不乏针锋相对，但没有互相抹黑和人身攻击，算得上是君子之争，诚市民所乐见。（完）

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