港报社评：两特首应研对策，免楼市高风险--经济日报3月29日

楼价不断创新高，随着新特首诞生，有大行预测港府最快周五便加辣为楼市降温；但同时亦有估计看守政府不会在交接期出手。

新旧特首应尽快磋商，是否需因应形势研究，如何更有效，防范楼市可能出现愈来愈大的风险。

近月楼市愈炒愈热，除因内地资金积极高追买楼买地，令市场气氛火速升温外，亦由于不少市场人士认为，看守政府只余下3个多月任期，应会避免在换届前再推新辣招，以免妨碍新政府上台后的施政空间，故炒家放心在这段过渡期大炒特炒；用家亦担心新政府上台出手后更难置业，故亦加入高追，令多区楼价在新特首诞生后再创新高。

惟亦有大行持不同意见，花旗昨发表报告，指现时新特首尘埃落定、楼价持续飈升，以及中央支持楼市调控此三大条件已齐全，预测港府最快周五便对楼市推加辣措施，并估计新招是向拥有多个物业的人士征收双倍或三倍差饷，增加炒楼成本以遏抑楼市。

究竟港府会否在过渡期出招呢？据过去经验，港府是否加辣，并非全凭特首个人意志，而是根据数据而定，就是楼价指数是否连续两个月按月升幅超过2%。据差饷物业估价署最新数字，今年1月楼价指数按月升0.6%，2月则仍未有数据，仅以此而言，如以此作估算，港府仍在密切监察，暂不会出招。

但以目前楼市高烧走势来看，7月前楼价已连续两个月升幅超过2%的机会，恐怕很大，那时现任政府应否出招呢？

正常而言，让快将上任的新政府有更大施政空间，是应有之义，惟若任由楼价续飈，尤其市场确认即使条件已具，现任政府仍不出手，那楼市狂态或会更盛，对下任政府来说，或许是更大更危险的烫手山芋。

因此，候任特首林郑月娥应与现届政府尽快商议，在交接期内应否因应楼市热度提出防范风险措施？如应该，又是否按过去连续两个月升幅逾2%为触发点？若出手，应如何与市场沟通，减少外界对政策延续性的不必要猜测？又应用甚么措施加强楼控？

按过去楼控经验，部分措施如划一15%非首置印花税副作用太大，得不偿失；最能达到楼控效果的，则似乎是收紧按揭。若再加辣，是否应从按揭着手？

楼市不但是全港市民最关心的议题，更影响经济与社会稳定，新旧特首应尽快磋商协调，共同定出对策，确保有最好的楼市政策交接。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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