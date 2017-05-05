港报社评：中国功夫不妨迈进规范化竞技--信报5月5日

江湖武林不但存在于小说的虚构世界，现实世界同样多采多姿，然而也许武侠小说的渲染力实在令人魂牵梦萦，以致本来有血有肉有物理基础的武林高手变得荒诞不经。例如曾经有一位名叫闫芳的所谓「经梧太极第一代传人」，简直不费吹灰之力，甚至毋须肢体接触，单凭掌风已可隔山打牛一次过把几个徒弟弹飞至三五七丈以外，有些活像滚地葫芦。由于其武功之高强被归类为演技太烂，所以她所属的门派决定「维护国粹尊严，荡涤门内浊流」，将她逐出师门。

中国武林最近十分热闹，一石激起千重浪的是「格斗狂人」徐晓冬，他声称看不过眼江湖上有太多欺世盗名的骗子，因此口出狂言挑战各门各派。于是乎，有一位声称自创「雷公太极」的掌门人雷雷真的应战，结果二十秒之内太极拳手输得一塌糊涂兼一头鲜血，擅长MMA（Mixed Martial Arts）的徐晓冬一鸣惊人天下知。接下来，整个武林轰动了，中国官方认可的六个武术门派，除了少林之外，峨眉、青城、崑仑、崆峒和武当全部掌门人皆表态奉陪到底或者不作回避。

徐晓冬现象虽然耸人听闻，但始终有人不以为然，觉得不外乎刻意炒作，纯粹闹剧，毋须认真看待，因为格斗和太极是两个完全不同范畴的项目，正如橙和苹果不能相提并论那样。中国国家体育总局武术运动管理中心也开腔回应，表示太极对阵MMA没有可比性，而且早前的比赛是一场「没有前提，没有条件，偏颇且不科学的比赛」，中心不提倡类似违反竞技规律的比赛。

诚然，格斗狂人秒杀太极拳手不代表什么，毕竟雷雷从来没有实战经验，他是否练就一身真功夫亦是极大疑问，不能因此而断定太极毫无战斗力，不过既然徐晓冬的出发点是打假，而各大门派又乐意应战，那么不妨把这件事视作武林自我昇华的契机，迈进规范化的竞技比赛。王家卫电影《一代宗师》有一段精警对白：「功夫两个字，一横一直，错嘅瞓低罗，企得番喺度嗰个先啱晒，系咪咁话？」武术界人士可能要认真思考，怎样才有办法让中国功夫屹立于擂台，谁横谁直又该当如何判断，比试能够在什么科学条件之下进行。

橙和苹果是不能相提并论的，正如公认的香港拳王曹星如，他是世界拳击组织（WBO）蝇量级排名世界第一，但若然要他跟体重二百磅的大块头拳手比赛，不管对方是何门何派，肯定是不公平的竞技。

中国功夫在小说、电影和传说里是很神妙的，惨遭打翻在地的雷雷相信受到启发，所以他说比赛之时没有使出内功，否则会搞出人命云云；可是在现实世界之中，中国功夫愈来愈像是健身操和玩杂耍，武术变成舞术。习武的目的若是强身健体当然没有问题，不过，武术毕竟也是分出胜负的搏击，文无第一，武无第二。要是能够设计出一套公平竞技的模式，例如对赛双方必须体重相当，或者像终极格斗冠军赛（UFC, Ultimate Fighting Championship）那样，制定扣分的犯规行为，譬如不容许挖眼、吐痰、扯发及踢下阴等等，中国功夫的竞技可望更加具备现代意义，甚至有机会发展为一门利润可观的大生意。

徐晓冬无疑是一位狂人，嚣张的言论不胜枚举，在他眼中李小龙充其量只是业余高手；但今次他一轮狂风扫落叶，说不定由于「激怒武林」从而「振奋武林」，让人分得清楚何谓真功夫、谁是大师傅，武术之中又怎样区别健身与搏击。说嚣张，李小龙当年何尝不嚣张，惟其凭坚劲而具创意的截拳道风靡全球，被尊为殿堂级人物，因此徐晓冬一旦以实实在在的本领取胜，仍然有资格凭其嚣张名动江湖。

中国功夫不妨迈进规范化竞技，藉此弘扬中华文化的软实力 。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘