港报社评：中央盼林太积极有为，团结包容香港再上路--明报4月12日

候任行政长官林郑月娥到北京，接受国务院颁发委任令，与国家主席习近平、国务院总理李克强和人大委员长张德江等领导人会晤。纵观习近平与李克强的发言，中央希望来届特区政府锐意进取，化解香港长期积累的社会矛盾及经济问题，重启政改恐怕不会是工作重点。推进民主当然是港人所欲，惟摆在眼前的民生经济问题确实堆积如山，香港总不能因为政改问题卡住，就将其他急需处理的事情全都搁下，任由社会空转。重启政改，各方需要弹性和互信，可惜当前香港社会并未有这样的政治基础。先聚焦民生议题，重建凝聚共识和包容的政治文化，长远反而可能有利政改再上路。

习近平接见林太，赞扬她「爱国爱港立场坚定，勤勉务实敢于担当，行政经验丰富，具有驾驭复杂局面能力」，形容她的当选「实至名归」，反映了中央对林太的高度信任。林太总结行程时谈到，几位领导人均有留意她的组班条件和要求，包括有心有力有担当、认同她的施政理念，只要有人符合上述条件，政治立场和派别不是最主要的因素。香港社会需要修补撕裂，必须重新团结合作，既然中央高度信任林太，对她提出的用人原则亦未有异议，林太应加把劲接触不同政治光谱人士，尽力游说他们加入，组成一支「理念一致、有力有心服务香港」的团队。

习近平与李克强接见林太，不约而同传达了一个信息，就是香港要进步发展，特区政府必须进取有为，团结各界。习近平表示，希望林太带领特区政府及社会各界，「团结包容，戮力同心，锐意进取」；李克强则称，希望林太「不负众望，积极作为」，团结带领政府和社会各界，「认真谋划香港整体和长远发展」，增强香港的竞争力和改善民生。近年香港经济增长显着放缓，竞争力下滑，社会百病丛生，乃是不争事实，必须积极进取同心协力，方能走出困局。习近平与李克强的发言，正正道出中央对香港情况的关切。

习近平提到，「20年来一国两制在香港的实践取得巨大成功，宪法和基本法规定的特区制度有效运行，香港保持繁荣稳定」，惟近年「香港长期积累的矛盾及问题逐步显露」，反映在中央眼中，当前香港面对的问题，并不是一国两制落实出了差错，而是社会民生经济问题拖拉得太久，变成形之于外的沉痾。李克强谈到，中央研究制订粤港澳大湾区发展规划，准备推出「债券通」，目的是进一步加强两地交流合作，「继续为香港发展注入新动能」，然而人助不如自助，特区政府必须革新思维，敢于运用手上庞大财政储备，除弊兴革。香港要一边巩固国际金融中心的优势，一边发展新兴产业，不能只靠自由市场「无形之手」去推动，政府必须扮演领头羊的角色；照顾老弱改善房屋教育，政府更是责无旁贷。林太表示，李克强对她提倡的「政府新角色」和「理财新理念」颇为认同，既然如此，新政府上任后就更应放手善用资源，推动香港更上一层楼。

今次林太赴京，其中一个关注焦点，是她会否一如早前所说，向国家领导人反映香港社会存在反对人大「8‧31」政改框架的情绪。林太表示向习近平汇报时，谈到香港市民非常珍惜现时的自由和生活方式，热切追求进一步民主，对于人大8．31决定，「香港市民有一些关注」。林太的说法虽然有点笼统，但是总算没有「走数」。2007年和2012年，时任总理温家宝分别颁发委任令给曾荫权及梁振英时，均有提及「推进民主」，惟今次李克强的开场白谈话，却未见这四个字，难免令外界揣测，来届政府会否重启政改。昨天林太回答记者时，认为「不需要对国家领导人开场白过分演绎」，惟同时亦表明重启政改需要有合适社会氛围，暂时难有具体时间表。

平情而论，除非未来数年香港政治环境突变，否则下届政府重启政改的机会不大。过去几年政改纷争，说明单靠政治斗争不足以成大事，重启政改需要各方皆有足够的弹性和互信基础，然而当前香港的政治文化，明显失去凝聚共识的能力，事事意识形态挂帅，自然只有对立和分歧，难有包容妥协可言。重新建构善意合作的社会气氛和政治文化，是政改再上路的关键一步。政府和不同党派先搁下政治分歧，从一些民生议题入手加强合作，正好有利建立互信重拾包容，扭转目前党同伐异的政治文化，为未来重启政改创造条件。（完）

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