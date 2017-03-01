港报社评：中资高价抢地，多建公屋减冲击--经济日报3月1日

中资继上周高价夺得新地王后，昨日再下一城，与港商联手夺得港铁黄竹坑站发展项目。中资持续高价抢地助燃楼市，令高楼价高租金问题更难解决，港府拆招不多，惟有多建公营房屋缓减楼困。

中资由过往高价抢楼，近年更加入高价抢地，过去一年共投得10幅地。上周五龙光地产伙拍合景泰富以约169亿元夺得鸭脷洲临海新地王后，由路劲基建及平安不动产合组的财团昨天又击败13个对手，夺得黄竹坑站第一期住宅项目，补地价金额高达近47亿元。

中资不断天价抢地，挤退本地发展商，惟过去本港发展商高价投地建豪宅尚有厚利可图，而中资出价之高，纵亦作豪宅发展，外界怀疑亦难回本，遑论盈利。中资打的算盘或许有异，此因既在内地挤房地产泡沫下要分散投资、在人民币贬值预期下要避险，更或有将资金调到境外等需要，故在港投得地皮的价值，恐怕不止帐面上的数字。

不论中资底因如何，其不断高追抢地，营造后市乐观印象，已点燃楼市气氛。新地王诞生后，二手业主封盘和反价，产生羊群心态，投资者和置业人士怕愈迟入市愈难买楼，纷纷恐慌性追价入市，令全城多个屋苑价破顶。

过去十年，港人收入普遍已追不上楼价，楼价指数升了逾两倍，私楼租金升了96%，租金与收入比例由25.2%增至30.7%；中资抢高「面粉价」，推高「面包价」，情况若持续，恐令情况火上加油。

港府必须正视问题，但应对招数不多，如像澳洲禁止内地人买楼甚或勒令限时出售物业，势惹争议；若以重税或直接禁止中资买地，更冲击本港自由市场原则，恐打击外资来港投资的信心、损害营商环境。

那大增私楼土地供应是否对症下药？现实是土地供应已捉襟见肘，而小量增加私楼土地供应，则难填中资的庞大胃口，作用恐泥牛入海。

港府较可取做法，是在维持每年约1.9万伙私楼单位大前提下，将有余的土地资源集中兴建更多公屋和居屋，照顾买不起、租不起私楼的基层和中低收入人士的居住需要，且若拓地有方及持之以恒，亦可望减低市民对私楼细单位的需求，终令细单位租金回软。

此难免有治标不治本的问题，但巧妇难为无米炊下，先照顾最困难阶层的基本生活需要，实无可厚非。

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