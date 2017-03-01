港报社评：中资高价抢地，多建公屋减冲击--经济日报3月1日

中国个股：大康农业再度进军巴西市场，拟收购农产品贸易商Belagricola
路透上海6月17日 - 停牌逾三个月的中国湖南大康国际农业食品股份有限公司周五晚发布重大资产购买草案称，拟收购巴西农产品生产贸易商Belagricola，这将是其第二宗在巴西的大型收购。大康农业计划将该公司与此前收购的Fiagril公司进行横向整合，合并打造大豆等农产品的生产销售平台。
中资继上周高价夺得新地王后，昨日再下一城，与港商联手夺得港铁黄竹坑站发展项目。中资持续高价抢地助燃楼市，令高楼价高租金问题更难解决，港府拆招不多，惟有多建公营房屋缓减楼困。
中资由过往高价抢楼，近年更加入高价抢地，过去一年共投得10幅地。上周五龙光地产伙拍合景泰富以约169亿元夺得鸭脷洲临海新地王后，由路劲基建及平安不动产合组的财团昨天又击败13个对手，夺得黄竹坑站第一期住宅项目，补地价金额高达近47亿元。
中资不断天价抢地，挤退本地发展商，惟过去本港发展商高价投地建豪宅尚有厚利可图，而中资出价之高，纵亦作豪宅发展，外界怀疑亦难回本，遑论盈利。中资打的算盘或许有异，此因既在内地挤房地产泡沫下要分散投资、在人民币贬值预期下要避险，更或有将资金调到境外等需要，故在港投得地皮的价值，恐怕不止帐面上的数字。
不论中资底因如何，其不断高追抢地，营造后市乐观印象，已点燃楼市气氛。新地王诞生后，二手业主封盘和反价，产生羊群心态，投资者和置业人士怕愈迟入市愈难买楼，纷纷恐慌性追价入市，令全城多个屋苑价破顶。
过去十年，港人收入普遍已追不上楼价，楼价指数升了逾两倍，私楼租金升了96%，租金与收入比例由25.2%增至30.7%；中资抢高「面粉价」，推高「面包价」，情况若持续，恐令情况火上加油。
港府必须正视问题，但应对招数不多，如像澳洲禁止内地人买楼甚或勒令限时出售物业，势惹争议；若以重税或直接禁止中资买地，更冲击本港自由市场原则，恐打击外资来港投资的信心、损害营商环境。
那大增私楼土地供应是否对症下药？现实是土地供应已捉襟见肘，而小量增加私楼土地供应，则难填中资的庞大胃口，作用恐泥牛入海。
港府较可取做法，是在维持每年约1.9万伙私楼单位大前提下，将有余的土地资源集中兴建更多公屋和居屋，照顾买不起、租不起私楼的基层和中低收入人士的居住需要，且若拓地有方及持之以恒，亦可望减低市民对私楼细单位的需求，终令细单位租金回软。
此难免有治标不治本的问题，但巧妇难为无米炊下，先照顾最困难阶层的基本生活需要，实无可厚非。
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