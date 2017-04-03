港报社评：习特会虚实结合，特朗普开天索价--明报4月3日

国家主席习近平明日启程，对芬兰作国事访问，并在回程时到美国佛罗里达州海湖庄园，与美国总统特朗普会晤。此行的重头戏当然是习近平与特朗普首度会晤。特朗普已经预告，今次会晤将「非常艰难」，并强调美国不能再有大量贸易赤字及职位流失，美国公司必须准备好替代方案，云云。显然是想在会晤前给习近平一个「下马威」，习近平对此如何应对，习特首会将给中美关系未来的发展带来何种影响，全世界都拭目以待。

与之前英、德、加、日等国领袖的官式访问，获特朗普在白宫接待相比，今次习特会只是一场精心安排的「过境式」非官式会谈，与5年前习近平与奥巴马的庄园会晤一样，显示双方都处在互相摸底的阶段，对会晤皆持审慎态度。监于特朗普的多变个性，在与外国领袖互动中常有即兴出位表演，中方定会戒慎恐惧，小心应对。

不过，特朗普上任以来，其对华政策多番荒腔走板，暴露出他口无遮拦、色厉内荏的本色，对他的恐吓不可不信，也不可尽信。习特会毕竟为两人面对面交往打开一道门，近年来，中美元首峰会对两国关系影响重大，虽然官式互访不多，但两国元首利用国际场合，每年都至少会面3、4次，一些棘手的双边问题，就是在峰会中得到化解或受到管控的，如一度炒得沸沸扬扬的网络黑客纷争，就是在2015年9月习近平访美后渐受管控的。因此，无论如何，中美领袖见面总比不见面要好。

现今中美关系面对的问题很多，习特会今次的议题也千头万绪，但在为时仅数小时的会晤与进餐中，两人能谈的议题实在有限，两人最迫切的议题，既有虚又有实，务虚就是重新定义中美关系，务实就是解决经贸纠纷。

对于中美关系定义，北京的「新型大国关系」一直不获奥巴马政府买帐，但不久前美国国务卿蒂勒森访华时，却当面向习近平表示，美国愿以「不冲突、不对抗、相互尊重、合作共赢的原则」为指导的精神，为未来50年的中美关系确定方向。「不冲突、不对抗、相互尊重、合作共赢」正是中方「新型大国关系」的用语，蒂勒森这番话重复了多次，显然并非一时兴起或口误。如果今次能获特朗普亲口确认，无疑是习近平此行最大收获。对于奥巴马的中美关系遗产，如投资保护协定（BIT）谈判、中美战略与经济对话、两国军方交流计划等，习近平都需要与特朗普重新确认。

但相对于这类宏大愿景，商人出身的特朗普或更看重具体成果，这也是美方提出中美合作应该「以成果为导向」（results orientation）的原因。特朗普真正念兹在兹的，恐怕还是减少美国在两国贸易中的巨额逆差，增加美国的就业和基建，兑现他的竞选承诺。就在「习特会」前夕，美国将中国列为头号贸易逆差调查对象，预料还将宣布不承认中国的市场经济地位。这些都是在会面前对中方施压，是特朗普的开天索价。

特朗普在竞选总统时作了很多承诺，可以预料在「习特会」上他会在诸如在双边贸易逆差、在美国更多投资、协助美国就业等方面，向习近平争取更多成果。但是，习近平应该向特朗普说明，过去两年多来，中国已经动用了1万亿美元外汇储备，来阻止人民币汇率下跌，而非以汇率下跌来促进出口。过去10年，中国出口占国内生产总值（GDP）的比重已从35%降至19%，已不再如以往般依赖出口。中国副外长郑泽光上周五表示，中美贸易失衡是全球产业布局与国际分工所致，这番话意味中方未必愿在经贸领域重大让步。

不过，随着中国成为全球第二大经济体，很难不让其头号贸易伙伴关注自己的国际收支盈余规模。尽管中国再三强调不会以刻意压低汇率来追求贸易顺差，但也必须在改善贸易平衡方面有所行动。预料习近平或会表达乐于帮助特朗普实现其促进就业的部分目标，不排除在增加美国产品进口、促进对美投资、参与协助美国基建等方面有所表示。

至于也是重头议题的朝核问题，则恐怕双方难有重大突破，因为两国除了在半岛无核化这一点有交集外，对东北亚其他安全问题全无共识。若美方未能在半岛未来前途、难民问题、部署萨德反导弹系统等问题上释除中方顾虑，寄望中方以果断措施对平壤施压并不现实。

至于南海问题和台湾问题，前者是美国军方展示肌肉的舞台，后者则是美国军火商眼中肥肉，都是特朗普用来与中国讲价的筹码，但既非美方战略重点，亦是中方的核心利益，恐怕不会占用首次「习特会」太多时间。

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