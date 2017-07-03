港报社评：习阐释一国两制，港减内耗抓机遇--经济日报7月3日

国家主席习近平结束访港行程前，对一国两制再作出具体阐释，划出三条不容触碰的底綫，但同时软硬兼备，让港人能更准确把握一国两制的关系，在落实时不会走样，又能把握机遇，发挥所长。

习近平此行多番对一国两制作出明确又具体的阐述，因一国两制仍处于探索阶段，部分香港市民有不同解读，更只着眼「港人治港、高度自治」，与中央存在很大认知差距，以致在落实时出现社会分化对立，一小撮人甚至提出港独。

习近平一再强调，中央对港推行一国两制的初心始终不变，就是要确保本港和平回归，核心是维护国家安全、主权和发展利益，并保持香港长期繁荣稳定，所以他不厌其烦地指出，一国是两制的根本，两制不可冲击一国。

在深入阐释一国两制时，习划出了3条底綫：任何危害国家主权安全、挑战中央权力和基本法权威、利用香港对内地进行渗透的行为，都是绝不允许。

此举显然冲着港独思潮而来，习要求港人准确把握一国两制的关系，正确处理特区与中央关系；按中国宪法和基本法办事，特别要求公职人员和青年对宪法和基本法多了解。虽没有明言，但暗示港府在制定基本法第23条和国民教育做得不足，须做好这两方面工作。

在遏港独和维护中央权威上，中央态度是非常强硬，绝不妥协，但习也有显示「软」的一面，强调求同存异，只要拥护一国两制和基本法，不论持甚么政见，中央都乐意进行沟通。这凸显中央向泛民伸出橄榄枝，港府可担当桥梁角色，主动与不同意见人士会面，尝试打开双方沟通之门。

香港过去几年社会分化对立，加上经济发展欠动力，传统优势渐失，楼价飈升，都削弱本港竞争力。习指港经不起再折腾和内耗，勿卷入政治漩涡，港府宜专注搞经济，改善民生，让青年有更多上流机会，促进社会和谐稳定。但偏偏部分港人抗拒和内地经济融合，习特别提到「苏州过后无艇搭」，暗示中央不断给港人机遇，若再错过一带一路和粤港澳大湾区的机会，就「无艇搭」了。

习对港管治新方向是软硬兼施，只要能促进和谐稳定，中央愿出力支持，但对港独是没退让余地。所以港人宜认清方向，解决国家所需，发挥香港所长，一国两制才能行稳致远。

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